Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki olası anlaşmaya yönelik iyimserlik nedeniyle karışık bir seyir izleyerek işlem günü tamamladı. İngiltere ve Almanya'nın borsa endeksleri değer kazanırken, Fransa ve İtalya'nın endekslerinde düşüş yaşandı. Avro bölgesinde enflasyon artışı dikkat çekti.

Avrupa borsaları, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserliğin sürdüğü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artarak 616,95 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 10.589,99 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 24.154,47 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 gerileyerek 8.262,7 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 azalarak 48.026,94 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 1,178 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da kırılgan seyreden ateşkese ilişkin gelişmelere odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 2,6 seviyesine çıktı.

İngiltere ekonomisi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyüdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'a arama motoru verilerini üçüncü taraflarla paylaşmasını teklif etti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
İmamoğlu'nun koruması: Kamera bantlama işi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılmıştır

Kameralar neden bantlandı? İmamoğlu’nun koruması mahkemede anlattı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Türkiye'nin dev bankasına erişim sorunu! Hesaplara giriş yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Hesaplara erişilemiyor
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
İmamoğlu'nun koruması: Kamera bantlama işi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılmıştır

Kameralar neden bantlandı? İmamoğlu’nun koruması mahkemede anlattı
Mahalle muhtarı okul saldırısını anlattı: Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı

Ayla öğretmen, son nefesinde de öğrencilerini düşünmüş
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu