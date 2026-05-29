Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 ve DAX 40 yükselirken, FTSE 100 ve CAC 40 düştü. Piyasalar ABD-İran anlaşması ve AB'nin Çin'e karşı tedbirlerine odaklandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 artarak 626 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 25.104,7 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 50.036,75 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 düşerek 10.409,28 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalarak 8.183,34 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1,167 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik haberlere odaklandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde, nükleer program konusunda bazı anlaşmazlıkların devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu açıkladı.

AB'nin en büyük 6 ekonomisinin, sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi.

AB Komisyonu, Çin'den ithalatın Avrupa sanayisi üzerindeki etkilerine karşı daha güçlü tedbirler geliştirmeye hazırlanırken, mevcut AB-Çin ticaret ve yatırım ilişkisinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
