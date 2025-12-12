Haberler

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, son işlem gününde gösterge endeks Stoxx Europe 600'ün yüzde 0,53 değer kaybetmesiyle kapanış yaptı. İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya borsalarında da düşüşler yaşandı. Veriler, Almanya'da iflasların son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve İngiltere ekonomisinin daralmaya devam ettiğini gösteriyor.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.22 itibarıyla yüzde 0,026 azalarak 1.174 seviyesinden işlem gördü.

Bugün bölgede açıklanan Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede şirket iflaslarının sayısı, ekonomik durgunluk ve yüksek faizlerin etkisiyle yılın ocak-eylül döneminde son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere ekonomisi, ekimde yüzde 0,1 ve Ağustos-Ekim 2025 döneminde de yüzde 0,1 daraldı. Bu küçülme sonrası ekonomistler, İngiltere Merkez Bankasının 18 Aralık'taki toplantısında politika faizinde indirime gideceğini öngörüyor.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankasının 18 Aralık'taki politika faizi toplantısı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
