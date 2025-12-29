Haberler

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi hafif artış gösterirken, İngiltere ve İtalya'nın borsa endeksleri değer kaybetti. Savunma şirketleri hisseleri ise Ukrayna'daki gelişmelere bağlı olarak düştü.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 artarak 589,25 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 24.351,12 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 8.112,02 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalarak 9.866,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek 44.436,01 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,18 düşüşle 1,175 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında işlem gören savunma şirketlerinin hisseleri Ukrayna'da savaşın sona erebileceği beklentilerinin ardından düşüş gösterdi. Stoxx Europe'da yer alan havacılık ve savunma endeksi yüzde 1,53 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Haberler.com


