Avrupa Borsaları Faiz İndirim Beklentileriyle Yükseldi

Güncelleme:
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri doğrultusunda haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle kapattı. Yatırımcılar, Fed yetkililerinin açıklamaları ve Ukrayna barış müzakerelerindeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasıyla haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Yatırımcılar bölgesel ve küresel ekonomik görünümü yakından izlerken, kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 artışla 574,89 puana çıktı.

Banka hisseleri ortalama yüzde 0,47 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 9.693,93 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 23.777,79 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 yükselerek 8.099,47 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 artışla 43.219,87 puandan günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 1,159 oldu.

Fed ve faiz indirimi

Avrupa borsalarındaki yatırımcılar, Fed yetkililerinden gelen açıklamaları ve ABD öncülüğünde yürütülen Ukrayna barış anlaşması müzakerelerindeki gelişmeleri de takip etti.

Avrupa borsaları, Fed'in 9-10 Aralık'taki toplantısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artmasıyla bu hafta yükseliş kaydetti.

Piyasalar, gelecek ay Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 83'ün üzerinde fiyatlıyor.

Şirket hisselerinde ise Çin ve Japonya'dan 2 şirketin Alman spor markası Puma'yı almak için teklif üzerinde çalıştıklarına ilişkin haberlerin ardından Alman şirketin hisse değeri yaklaşık yüzde 19 artış gösterdi.

Deutsche Börse'nin hisseleri de finansal dağıtım platformu Allfunds ile devralma görüşmeleri yaptığı haberlerinin ardından yüzde 1,8 yükseldi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
