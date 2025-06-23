Avrupa Borsaları, ABD'nin İran'a Saldırısının Ardından Düşüşte

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Avrupa borsaları, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırısı sonrası düşüşle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,28 değer kaybı yaşarken, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın borsa endeksleri de geriledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonomik büyüme görünümündeki risklerin arttığını vurguladı.

Avrupa borsaları, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısının ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,28 değer kaybıyla 535,03 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 8.758,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 gerileyerek 7.537,57 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 23.269,01 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 azalışla 38.840,51 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,153 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da artan gerilime, ABD'nin İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına ve İran'ın buna vereceği tepkiye odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu bildirdi.

Küresel ticaret gerginlikleri ve bununla ilişkili belirsizlikler, kötüleşen finansal piyasa beklentileri ve devam eden jeopolitik gerginliklerin daha da tırmanması durumunda büyümenin yavaşlayabileceğini belirten Lagarde, "Küresel ekonomik görünüm, istisnai derecede yüksek ekonomik ve politik belirsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'nde mayısta 50,2 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda bu seviyeyi korudu. Mayıs ayında 49,4 olan imalat sanayi PMI da haziranda değişmedi. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 49,7'den 50'ye çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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