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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

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Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 azalırken, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya borsaları sınırlı yükseldi. Jeopolitik riskler piyasalarda risk iştahını baskıladı.

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 azalarak 641,01 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 artarak 10.498,29 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 8.364,65 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 25.114,25 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 artışla 52.809,35 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1,139 seviyesinden işlem gördü.

Jeopolitik risklerden kaynaklı fiyatlamalar, yeni haftada da piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim piyasalarda risk iştahını baskıladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi olan Yamal LNG'den bu yılın ilk yarısında 9,9 milyon tonla rekor seviyede LNG ithal ettiği bildirildi.

AB, Avrupa ülkelerine yönelik siber casusluk ve sabotaj faaliyetleri yürüten Rus istihbarat görevlileri, bilgisayar korsanları ve bağlantılı şirketlere yaptırım kararı aldı.

AB ülkeleri, hava yolu yolcularının gecikme ve iptallerde tazminat hakkını koruyan ve yeni güvenceler getiren düzenlemeyi onayladı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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