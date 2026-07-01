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Avrupa borsaları, Almanya hariç düşüşle kapandı

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Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizlikler nedeniyle Almanya hariç düşüşle kapandı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 gerilerken, Fed ve ECB yetkililerinin açıklamaları piyasalarda temkinli havayı pekiştirdi.

Avrupa borsaları, günü ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizlikler nedeniyle Almanya hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 düşüşle 639,31 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 10.478,34 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 azalarak 51.604,56 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 8.337,29 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 yükselerek 25.040,28 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.49 itibarıyla yüzde 0,35 düşüşle 1,138 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin devam eden belirsizlikler, yatırımcıların temkinli tutum sergilemesine neden oluyor. Tahran yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını sağlayacak bir çerçeve konusunda iki taraf arasında hala büyük bir görüş ayrılığı olduğu gerekçesiyle, bölgeye gelen ABD'li üst düzey elçilerle görüşmeyeceğini açıkladığına dair haber akışı, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.

Merkez bankaları tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu'nun kapanış günündeki politika oturumunda, enflasyon beklentileri ve enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini belirterek, "Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı, tahvil getirileri yükselmedi, geriledi, enflasyon beklentileri de düştü." dedi.

Para politikasına ilişkin ileriye dönük yönlendirme vermeyeceğini belirten Warsh, Fed'in 4 hafta sonra yapacağı toplantıda açıklanacak verilerle son gelişmelerin değerlendirileceğini dile getirerek, "Toplantıda kapsamlı bir tartışma yürüteceğiz ancak şu aşamada bundan daha fazlasını söyleyemem." ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise küresel ekonomideki risklerin birkaç hafta öncesine kıyasla artık "çok daha geniş ölçüde dengelendiğini" aktararak, "Bir stagflasyon ortamında değiliz ve enflasyon cininin şişeden dışarı çıkmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Lagarde, piyasa katılımcılarına seslenerek, yatırımcıların artık hazır reçeteler beklemek yerine ekonomik göstergelere odaklanması ve Merkez Bankasının karar alma sürecini analiz ederek "ev ödevlerini yapmaları" gerektiğini vurguladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,8 seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise haziranda 51,4 puanla son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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