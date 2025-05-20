Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Kararın Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra ülkenin yeniden inşasına destek amacıyla alındığı belirtildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilip iç savaşın sona ermesiyle başlayan normalleşme süreci hız kazandı. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırmasının ardından benzer bir karar da AB'den geldi.

AB'DEN SURİYE'YE YÖNELİK EKONOMİK YAPTIRIMLARI KALDIRMA KARARI

Avrupa Birliği (AB) Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Brüksel'de gerçekleştirilen son toplantıda alınan kararın nedeninin Suriye'nin yeniden inşasına katkı sunmak olduğu belirtildi.

KARARIN ARKA PLANI

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, milyonlarca insanın yerinden edilmesine, altyapının çökmesine ve ekonominin neredeyse durma noktasına gelmesine neden oldu. AB'nin yaptırımları, rejimi ekonomik olarak zayıflatmayı hedeflese de, sivil halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği yönünde eleştiriler alıyordu. Esad'ın devrilmesiyle birlikte, Suriye'de yeni bir siyasi süreç başlatılmış ve uluslararası toplum, ülkenin yeniden inşası için harekete geçmişti.

DONALD TRUMP DA YAPTIRIMLARI KALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir yatırım forumunda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Suriye'ye uygulanan tüm ABD yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu. Trump, bu kararın Suriye'nin yeniden inşası ve bölgedeki istikrar için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Trump ayrıca Erdoğan'ın, Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesi ve halkın ekonomik refahının artırılması için yaptırımların kaldırılması gerektiğini savunduğunu belirtti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCHP Savar:

Recep Tayyip Erdoğan sayesine

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

sevindim ehli sünnet adina.şükür

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

artık Suriyeli refah var huzur var Suriyeli kardeşlerim oradaki burada yaşamış Suriyeli kardeşlerimize selam söyle Allah'a emanetsiniz bir daha görüşmeyelim

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

İstikrarsız komşu her zaman tehlike barındırır.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.