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Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgeli Malatya kayısısında hasat sürüyor

Ekonomi Haberleri

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının yetiştiği, kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasat sürüyor. Doğanşehir Söğüt Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Öksüz, monilya hastalığı ve zirai don nedeniyle bekledikleri oranda verim alamamış olmalarına rağmen hasattan memnun olduklarını söyledi. Kent genelinde devam eden hasat sürecinin Ağustos ayı sonuna kadar sürmesi beklenirken, 100 bin ton ihracat hedefleniyor.

Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgeli Malatya kayısısında hasat sürüyor.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının yetiştiği, kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasat sürüyor.

Doğanşehir Söğüt Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Öksüz, monilya hastalığı ve zirai don nedeniyle bekledikleri oranda verim alamamış olmalarına rağmen hasattan memnun olduklarını söyledi.

Kent genelinde devam eden hasat sürecinin Ağustos ayı sonuna kadar sürmesi beklenirken, 100 bin ton ihracat hedefleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Avrupa Birliği İhracat Malatya Ekonomi Haberler

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