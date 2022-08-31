Karaismailoğlu: 4 ayda yaklaşık 103 bin motosiklet sürücüsü Avrasya Tüneli'ni kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Motosiklet sürücüleri de Avrasya Tüneli'nden hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde geçmeyi sevdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Motosiklet sürücüleri de Avrasya Tüneli'nden hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde geçmeyi sevdi. Mayıs - Ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet geçişi gerçekleşti" dedi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul trafiğine rahat nefes aldıran Avrasya Tüneli'nin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini belirtti. Mega proje Avrasya Tüneli'nin 22 Aralık 2016'da hizmete girdiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Gelen yoğun talep üzerine Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülerinin kullanımına açtık. Motosiklet sürücüleri de Avrasya Tüneli'nden hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde geçmeyi sevdi. Mayıs - Ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet geçişi gerçekleşti. Özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçiş alternatifi olmasını hedeflediğimiz Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00 - 23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendiriliyor" dedi.