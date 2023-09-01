1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar vira bismillah diyerek denize açılırken, balık satıcılarının tezgahları da balık çeşitleriyle şenlendi.

Av yasağı sona erdi, tezgahlar balıkla şenlendi

EDİRNE - 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar vira bismillah diyerek denize açılırken, balık satıcılarının tezgahları da balık çeşitleriyle şenlendi.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. Edirne'de günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayarak sezonu bekleyen balıkpazarı esnafları, sabahın erken saatlerinden itibaren sezonun ilk balıklarını tezgahlarına yerleştirerek müşterilerini beklemeye başladı.

1 Eylül itibariyle sezonu açtıklarını ve tezgahları balıkla doldurduklarını söyleyen Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, geçen seneye göre palamut olmadığını, bu sene hamsi, istavrit ve çinakop gibi çeşitlerden umutlu olduklarını aktardı.

Balık almaya gelen müşteriler ise, bu yıl bolluk yaşanmasını ve fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi.

Bu yıl sezondan umutlu olduklarını ve fiyatların beklediklerinin altında geldiğini söyleyen Çimen, vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade etti.

Balıkçılar bu yıl hamsi, istavrit ve çinakop gibi çeşitlerin bol olmasını bekliyor.

Balıkpazarındaki balıkçılarda İstavrit 100, levrek 160, çupra 160, somon 180, palamut 125, sardalya 80, mezgit 100 liradan tezgahları süslüyor.