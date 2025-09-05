Auto Kale Oto Ekspertiz, Türkiye Genelinde 5 Yeni Şube Açtı

Oto ekspertiz sektörü markası Auto Kale Oto Ekspertiz, Türkiye genelinde hizmet ağını hızla genişletmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da iki yeni bayi açılışını gerçekleştiren Auto Kale, aynı dönemde Antalya, Konya ve Ağrı'da da yeni şubelerini faaliyete geçirerek, bir ayda toplam 5 yeni noktada hizmet vermeye başladı.

Yeni açılan şubelerde tam kapsamlı ekspertiz hizmetlerinin yanı sıra taşıt kredisi başvurularından sanal POS ile taksitli araç alım seçeneklerine, detaylı iç-dış kontrol paketlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor.

Ayrıca mevcut oto ekspertiz firmaları için de cazip bir iş modeli sunan Auto Kale, güçlü yazılım altyapısı, merkezi operasyon desteği ve ulusal pazarlama gücüyle bayilik sistemine katılmak isteyen girişimcilere önemli avantajlar sağlıyor.

Mevcut işletmeler Auto Kale markası altında hizmet vermeye başlayarak, hem müşteri güvenini artırabiliyor hem de operasyonel süreçlerde verimlilik elde edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Auto Kale Oto Ekspertiz Direktörü İrfan Sisli, Auto Kale olarak ikinci el araç sektörüne yalnızca teknik bir hizmet sunmadıklarını, aynı zamanda kullanıcıların güven duygusunu da inşa ettiklerini belirtti.

Açtıkları 5 yeni şubeyle hedeflerinin, Türkiye'nin her köşesinde ulaşılabilir, güvenilir ve yenilikçi ekspertiz hizmeti sunmak olduğunu aktaran Sisli, "Mevcut işletmeleri de bu büyüme modelinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Güçlü altyapımız, kurumsal desteğimiz ve müşteri memnuniyetine dayalı yaklaşımımızla Auto Kale markasının değerini birlikte daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.