ATSO seçimlerine doğru

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Ekim ayında gerçekleştirilecek olağan kongrede göreve tekrar aday olduğunu açıkladı.

Göreve geldikleri dönemden itibaren yürüttükleri çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çetin Demirci, "Üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine, bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu belirtmek istiyorum. Bu kararı almadan önce konuyu ekibimizle birlikte istişarede bulunduk. Bu görüş ve taleplerin üzerine bize inanan değerli ekibimizle birlikte tekrar bu yola koyulduk" dedi.

Görev süresi boyunca birçok çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Demirci, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri; ilimizin sorunlarını değişik platformlarda TOBB Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve iş adamlarımıza aktardık. İlimizin gelişmesi için üyelerimizin desteği ile birçok çalışma gerçekleştirdik. İlimizin ekonomik kalkınma çabalarına yol gösterecek çeşitli seminer, konferans ve çalıştaylar yaptık, eğitimler verdik. Bu göreve talip olan ben ve ekibimin şahsi bir beklentimizin bulunmadığı gibi amacımız ilimize ve üyelerimize hizmet etmektir. Bizler kişilerin değil projelerin ve kurumun ön plana çıkması için çalıştık. Biz Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası olarak şu ana kadar kimisi doğrudan kimisi dolaylı şekilde sorunlara çözümler bulmaya çalıştık. Ancak bildiğiniz üzere, olabilecekleri ve etkisi bizden bir üst kurumun yetkisi kadar alan ile sınırlıdır. Halkımızın sorunları ve bunlara karşılık beklentileri çok, biz bunların farkındayız. Her ortamda bu sorunların çözümü için toplu iletişim, resmi başvuru ve ikili görüşmeler şeklinde her kanalı kullanarak çözüm üretmek ve katkı sunmak için çalıştık. Herkesin amacı Ardahan'ı daha ileriye götürmekse, kendilerini anlatarak devam etmeleri daha iyi olur. Herkes Ardahan'ın çocuğu Ardahan'a sahip çıkmak adına hep beraber biz bu yola çıktık. Herhangi eksik bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Eğer bir eksiklik varsa da bu eksikliği gidermek adına ekibimle beraber daha çok çalışacağımıza inancım tamdır. Biz burada yaşamaya karar vermiş insanlarız, yüz yüze bakacağız. Hiç kimse doğru olmayan beyanlarda bulunmasınlar. Ben ve ekip arkadaşlarım da süreç içerisinde bu tip söylemlerden kaçınacağız. Ticaret ve Sanayi Odası temsil ve talep noktasında görev yapar. Odamızın geldiği noktada bu vizyon sayesinde biz bazen Dışişlerinin, Ulaştırma Bakanlığının görevlerini yapamamakla itham ediliyoruz. Bu iyi bir durum bizim adımıza, iyi bir potansiyel yakalamışız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Demirci, görev süresi boyunca yapılan çalışmalar ilgili sunum gerçekleştirdi. Ardahan Ticaret Odası olarak neler yaptıklarını da anlatan Demirci, "Ardahan ilimizin ekonomik kalkınma çabalarına yol gösterecek çeşitli seminer, konferans ve çalıştaylar yaptık, eğitimler verdik. Ardahan Ekonomik Formunu düzenledik. Yatırım Konferansını düzenledik. Dış Ticaret Seminleri Yapıldı. İşletmelerde İletişim ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik konferansını gerçekleştirdik. ATSO ile Kadınlar Hep İleri projesiyle kadınlarımıza yönelik girişimcilik, yönetim organizasyon, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ve satış konularında kurslar açtık. ATSO'dan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere İstihdam Seferberliği ve Teşvik Paketleri anlatıldı. ATSO kurumsal swot analizi ve geliştirme önerileri çalışması yapıldı. Turizm Çalıştayında Turizm Sektörünün Sorunları Tartışıldı, Ardahan'ın değerleri anlatıldı. Coğrafi İşaretler Çalıştayı yaparak Ardahan'ın gizli kalmış değerlerini ortaya çıkarıldı. Şehir Ödülleri 2020'ye ev sahipliği yaparak Türkiye'nin dört bir yanından 250 bürokrat sanatçı ve akademisyenleri konuk ederek Ardahan'ın Marka Şehir olması yönünde adım attık, Dr. Arzu Kılıç Anısına Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi Verildi. Kaz Çalıştayını gerçekleştirerek üreticilerimize, yatırımcılara farkındalık sağladık" dedi.

Ardahan'ın gelişmesi için üyelerimizin desteği ile birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Demirci, iki karayolu ve bir de demiryolu sınır kapısı olan kente Lojistik Merkezi açılması için ilgili bakanlık nezdinde defalarca girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, "Havaalanı ve Kars Bakü Tiflis demiryolunun bir istasyonun da Çıldır da açılması yönündeki taleplerimizi ulaştırma bakanlığına bizzat illettik. Doğu ekspresinin son durağı Ardahan olsun kampanyası için katkıda bulunduk. üretimden yüksek katma değer alanlara doğru bir geçiş olmasını hedefliyoruz. Ardahan'ın temel problemlerinin çözümünde girişimciliği desteklemek ve teşvik etmek yatırımların canlanması için gereklidir. Diğer taraftan kurumsal yapılar ve sosyal sermayenin güçlendirilmesi bu bağlamda önemlidir. Oda olarak bugüne kadar beşeri sermaye gelişimine ve bölgede yatırımların canlanmasına önem verdik ve devam edeceğiz. Ardahan'ın zengin kültürel değerlerini tanıtarak turizmin canlanmasını ve kentimize ulusal ve uluslararası düzeyde turist çekebilmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ardahan'da nüfusun sağlıklı bir biçimde büyümesi için ilin cazibesini artıracak, dışarıya göçü azaltıp Ardahan'a göçü artışını sağlayan bir kent dokusunu oluşturmak yapılacak en önemli eylemlerin başında gelmektedir. Kentin gelişiminde turizmin lokomotif olacağı dikkate alındığında kent alt yapısının, mimari dokusunun ve sosyal kültürel yaşamında zenginleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda her platformda Ardahan turizminin gelişimi adına çabalarda bulunduk, bulunuyoruz ve devam edeceğiz. Ulaşım alt yapısının güçlendirilmesi, hem turizm açısından hem de ilde üretilen ürünlerin düşük maliyetle pazarlanmasında önem taşımaktadır. Kars tren yolundan Ardahan için bağlantı kurulması ilin ekonomisine ivme kazandıracak" şeklinde konuştu. - ARDAHAN