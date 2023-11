ATSO Başkanı Bahar: "Tarım ekonomisinde genişlemenin yolu teknolojiden geçiyor"

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 27 ülkeden 195'i yabancı, toplam 598 uluslararası katılımcıyla kapılarını açılan Growtech Antalya Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilen ATSO Growtech 2023 Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Growtech iş birliği ile gerçekleştirilen, ATSO Growtech 2023 Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. 7 kategoride dereceye girenlere ödülleri düzenlenen tören ile verildi. ANFAŞ'ta düzenlenen ödül töreninin açılışında konuşan ATSO Başkanı Ali Bahar, tarımın sadece ekonomik bir sektör olmadığını, toplumsal kalkınmanın temel parçası olduğunu söyledi.

Konuşmasını, "Antalya 20 milyar TL'ye yakın bitkisel üretim değeri ile Türkiye birincisidir" diyerek sürdüren Bahar şöyle devam etti:

"Growtech Fuarı tarım sektörüne yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen önemli bir platformdur. Burada bir araya gelen katılımcılar, sektördeki son gelişmeleri takip etme fırsatı bulacak, yeni iş bağlantıları kuracak ve tarımın geleceğine dair vizyonlarını geliştireceklerdir. Fuar sadece ülkemizde değil, dünya genelinde tarım alanında lider konumda olan Antalya'nın, uluslararası alanda daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır."

"Katma değer sağlayan bir organizasyon"

21. yüzyılda tarımın en önemli girdisinin artık sadece arazi olmadığını, gelişmiş ülkelerin topraksız alanda bitki için optimum yetişme standartlarını sağlayarak, klasik tarıma göre, çok daha verimli sonuçlar alınabildiğini hatırlatan Başkan Bahar, "Tarım teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların ve start upların sayısı giderek artmaktadır. Bu firmaların daha çok sulama, gübreleme ve ilaçlama konularına odaklandıklarını görüyoruz. Tarım ekonomisini genişletmenin yolu çiftçiyi, üreticiyi, yatırımcıyı ileri teknolojilerle daha verimli üretebilir hale getirmekten geçmektedir. Growtech, sadece bir fuar değil, aynı zamanda Antalya'ya ve ülkemize katma değer sağlayan bir organizasyondur. Tarım sektöründeki yenilikçi çözümler, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları, Antalya'nın tarım potansiyelini daha da yükseltmekte ve bu alanda bir dünya markası olmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

"Yedi farklı kategoride 103 proje başvurdu"

Yedi farklı kategoride 103 projenin başvurduğu yarışmanın önemine işaret eden Başkan Bahar, "Growtech firmamız ile son derece verimli bir iş birliği içerisindeyiz. 6 yıldır Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'ni birlikte veriyoruz. Bu yıl 55 adet ön başvuru aldık ve jüri üyelerimiz çok zorlanarak 7 kategoride ödüle layık görülen projeleri belirlediler. Bizim için her proje, her fikir, her katkı çok değerlidir. Bu vesileyle yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Tarım sektörünün sürdürülebilirliğine özellikle önem vermeliyiz"

Tarımda teknolojinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Hulusi Şahin, "Bu fuarın hedef noktası olan tarımda teknolojiler konusu çok kritik. Bu ülkelerin güvenlik meselesi ve dünyanın geleceği ile ilgili çok mühim bir konu. Bir diğer önemli konu ise tarımda sürdürülebilirlik sorunu. Elimizdeki teknolojik imkanları ve bilgi birikimini artık sürdürülebilirlik üzerine odaklamamız lazım. Yani sadece üretmek, fiyat rekabeti sağlamak bizim için tek hedef değil. Bunun için tüm sektörün çalışması lazım. Bu hususta çaba gösteren ve bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ödüller takdim edildi

Başkan Bahar, Bitki Besleme Kategorisinde Flash Line projesiyle Casada Tarım Anonim Şirketi otakları Fikret Aşkın ve Mehmet Tulan'a; Vali Hulusi Şahin, Growtech Tarım İnovasyon Ödül Töreni'nde Sera ve Teknolojileri kategorisinde Serasel Akıllı Sera Projesi'yle birinci olan Serasel Bilişim ve Tarım Teknolojileri firmasına ödülünü takdim etti.

"Fuar katılımcılarına ziyaret"

Ödül töreninin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Sarı, Özgür Karagöz, Hakan Pakalın ve Meclis Üyesi Ali Demir, Growtech'e katılan stantları ziyaret etti. Başkan Bahar ve Vali Şahin, ATSO Meclis Üyesi Barış Büyükyörük'ün sahibi olduğu UNİBA Tarım San. ve Tic. AŞ standını ziyaret etti. Ürünler hakkında bilgi alan Vali Şahin ve Başkan Bahar, Antalya'nın tarım vizyonuna dair görüştü. Başkan Bahar, ziyaretlerin ardından Manavgat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile ATSO standında bir araya geldi.

Ödül törenine; ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Tamabek Abdulkhair Galymoviç, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Sarı, Özgür Karagöz, Hakan Pakalın, Meclis Üyesi Ali Demir, Manavgat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ATSO Meclis Katip Üyesi Ökkeş Göktuğ Şahin, Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin ve iş insanları katıldı. - ANTALYA