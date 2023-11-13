ATSO Başkanı Ali Bahar, İtalya'daki Fuarlarda Temaslarda Bulunacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Ali Bahar, İtalya'nın Milano kentindeki dört büyük fuarda temaslarda bulunacaklarını belirterek, "İtalya- Antalya arasındaki ticaretin geliştirilmesinde öncü rol oynayacağız" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 64 kişilik heyet ile İtalya'nın fuarlar kenti Milano'ya İtalya Meclis İnceleme Gezisi gerçekleştiriyor. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın öncülüğünde düzenlenen program 4 gün sürecek ve inşaat, yapı malzemeleri, makine, güvenlik sektörüne yönelik dört önemli fuar ziyaret edilecek. Milano'da eş zamanlı olarak düzenlenecek olan 4 farklı fuarı ziyaret edeceklerini kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Mimari ve İnşaat Fuarı olan MADE EXPO 2023, asansör sektörüne yönelik bir fuar olan GEE Global Elevator Exhibition, akıllı Bina Fuarı Smart Building Expo ve Güvenlik ve Yangın Önleme Fuarı Sicurezza Fuarı. Bu çalışma ziyaretinde Antalya'nın sektörleri ile İtalyan şehirlerini eşleştirebileceğiz. Böylesi bir çalışma, ilerideki faaliyetlerimiz için bize yol gösterici olacak" dedi.

"Öncü rol oynayacağız"

Antalya'da dış pazarlara yönelik faaliyetleri geliştirme anlamında çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Başkan Bahar, "İtalya ve Türkiye birbirleri için çok değerli iki ticaret partneri ve birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir dış ticaret grafiği sergiliyorlar. ATSO olarak, iş dünyamızın dış ticaret hacmini geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceğiz. İtalya- Antalya arasındaki ticaretin geliştirilmesinde öncü rol oynayacağız" diye konuştu.

"İtalya ve Antalya şehirlerini eşleştirelim"

Ziyaret bünyesinde T.C. Milano Başkonsolosluğu'nun yanı sıra Milan Ticaret Odası (Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi) ve İtalya Sanayiciler Konfederasyonu Floransa Birimi (Confindustriafirenze) de ziyaret edilecek olup, ortak yürütülebilecek faaliyetler değerlendirilecek. İtalya'nın önde gelen sektör ve kurum temsilcileri ile ülkedeki yeni yatırım ve olabilecek iş birliği fırsatlarını da değerlendirme fırsatı bulacaklarını belirten Bahar, "Bu geniş programla Antalyalı iş insanlarımızın İtalya ile ihracat kapılarını açacaklarına inanıyorum. Gerçekleştireceğimiz bire bir görüşmeler iş dünyamızın ihracat potansiyelinin artmasına imkan sağlayacak. Güçlü bir iletişim ve temas ile iş birliklerinin oluşmasına vesile olacak. Antalya'da alanında öncü olarak faaliyet gösteren birçok firmamız var. Bu sektörlerimiz ile İtalya'daki şehirleri eşleştirebiliriz. Böyle bir çalışma yapmak ilerideki faaliyetlerimiz için de yol gösterici olacak" dedi. - ANTALYA