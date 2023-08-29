ATSO Başkanı Ali Bahar, Antalya'daki Sanayi Sitelerini Ziyaret Etti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Üyelerimiz, şehrimiz ve kent ekonomisi için fayda oluşturmayı, katma değer sağlayan projeler üretmeyi, bunu gerçekleştirmek için de kent dinamiklerinin tamamıyla istişare halinde olup iş birliği yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bahar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Antalya Toptancılar Birliği Başkanı Emrah Tatlı ile Toptancılar Sitesi ve Kırkgöz Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. İçerisinde gübre, et, gıda, içecek ve havuz kimyasalları başta olmak üzere 212 firmanın bulunduğu Toptancılar Sitesi'nin sokaklarını dolaşan Ali Bahar ve Hakan Tütüncü, Emrah Tatlı'dan bölge hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından OSB'ye komşu olan bir diğer sanayi sitesi Kırkgöz Sanayi Sitesi'ne geçip iş yeri sahipleriyle bir araya gelen Ali Bahar ve Hakan Tütüncü, sorunları dinledi.

İki sanayi sitesinin de sık sık ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan ATSO Başkanı Ali Bahar, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimiz, şehrimiz ve kent ekonomisi için fayda oluşturmaya, katma değer sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz. Bunu gerçekleştirmek için de kent dinamiklerinin tamamıyla istişare halinde olup iş birliği yapacağız" diye konuştu.

"Toptancılar sitesinde yaralar iyileşiyor"

Toptancılar sitesinin bir tarafının Kepez Belediyesi'ne sınır olduğunu ve o yöne doğru büyüme alanının çok fazla olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Bahar, "Toptancı Sitesi ve Kırkgöz Sanayi Sitesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin komşusu konumundadır. Antalya OSB vizyoner biçimde ilerliyor, büyüyor ve gelişiyor. Biz sınırımızda olan iki sanayi sitesinin de aynı şekilde gelişmesi için çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın birçok üyesi burada bulunuyor. Bir tanesinde yaklaşık 4 bin kişi, diğerinde 5 bin kişi istihdam ediliyor. Amacımız üyelerimize, şehrimize ve kent ekonomisine katma değer sağlamak. Belediyelerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hakan Tütüncü başkanımız geçen pazartesi günü sorunlarımızı dinlemişti. Üzerinden bir hafta geçti, toptancılar sitesinde yaraların iyileşmeye başladığını gördük" dedi.

"Antalya'nın parlayan yıldızlarından biri"

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şunları söyledi: "Ticaret Odası Başkanımız Ali Bahar ile bugün iki önemli ziyaret gerçekleştirdik. Emrah Tatlı başkanımızın, ATSO Başkanımız ile geliştirdiği bir talep vardı. Sorunlarının çözümüne yönelik. Belediyemizden beklentileri vardı, hızlı bir şekilde cevap verdik. Antalya toptancılar sitesi Antalya'nın parlayan yıldızlarından bir tanesi. Kırkgöz sanayi sitesi OSB'ye tedarik sağlayan, iş üreten, hizmet veren önemli sanayi sitelerinden biri. Belediye hizmetler anlamında da ilgili görüşmelerimizi yaptık. Palyatif çözümler üretebilir miyiz onların üzerine odaklanacağız. Bugün ki ziyaretimiz en önemli yanı şu, ticaret odamız ile birlikte esnafımıza, sanayicimize, müteşebbisimize yönelik, yani Antalya'nın ekonomik bileşenlerine yönelik önemli adımlar attık. Aslında bu adımları, sayın başkanın seçildiği ilk andan itibaren gerçekleştirmiştik. Sanayi sitelerinin sorunları ATSO'nun sorunu haline geldi. Girişimcilerin, müteşebbislerin sorunu, reel sektörün sorunu ATSO yönetiminin sorunu haline geldi. Bunlarla da ilgili çok önemli lobi çalışması yapıyorlar". - ANTALYA