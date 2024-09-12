ATSO 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Ödülleri Töreni heyecanı başladı. Merhum ATSO Başkanı Ali Bahar anısına düzenlenecek olan ödül töreni 9 Ekim 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Antalya'nın kalkınması ve bilinirliğinin artmasının yanı sıra, ekonomi, bilim, çevre, teknoloji ve kültür-sanat gibi alanlarda üretilen hizmet ve projeleriyle fark oluşturan kişi ve kurumları takdir etmek amacıyla düzenlenen "ATSO 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Ödülleri Töreni" heyecanı başladı. Kent Ödülleri kategorisinde verilen ödüller, bu yıl merhum Başkan Ali Bahar anısına "Ali Bahar Özel Ödülleri" olarak sahipleriyle buluşacak. Altı ana kategoriden oluşan ATSO 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri'nin iki ana kategorisinde ödül almaya hak kazananlar başvuru yoluyla belirlenecek.

6 ana kategoride ödül dağıtılıyor

Ali Bahar Özel Ödülleri ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler olarak verilecek ödül kategorilerinin dışında Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Sıralamasına Giren Antalya Firmaları, Türkiye'nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları, Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Merkez ve Temsilciliklerde Dereceye Giren Oda Üyeleri, Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri, ödüllerini törende alacak.

Ali Bahar adına özel ödül

Ali Bahar Özel Ödülleri Kategorisi'nde, inovasyon ve dijital dönüşüm, bilim, eğitim, kültür-sanat, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk ve basın olmak üzere yedi alt başlıkta kategori birincisi kurum ve kuruluşların ödüllendirileceğini ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Bu yıl gerçekleştireceğimiz ödül törenimizde, merhum Başkanımız Ali Bahar'ın vizyonu ve değerleri doğrultusunda, dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz. Kendisi, her zaman inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden bir liderdi. Ali Bahar Özel Ödülleri ile onun iş dünyasına bıraktığı değerli mirası yaşatacağız. Ali Bahar'ın anısına düzenlediğimiz bu törende, Antalya ekonomisine, kültürüne ve sosyal yaşamına katkı sağlayan kişi ve kurumları onurlandırmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi'nde ise konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, ihracat-genel, tarım ihracatı ve hizmet ihracatı olmak üzere beş alt başlıkta ekonomiye değer katan oda üyeleri ödüllerini alacak.

Başvurular başladı

Ali Bahar Özel Ödülleri Kategorisi için başvurular, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar; Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi için ise 30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar devam edecek olup, başvurular, www.atsoodultoreni.org sayfası üzerinden online form aracılığıyla alınacak. Yarışmaya başvuran projelerin ön değerlendirmesi 27 Eylül 2024 Cuma, Seçici Kurul nihai değerlendirmesi ise 01-04 Ekim 2024, ödül sahiplerinin bilgilendirilmesi 04 Ekim 2024 Perşembe, ödül töreni de 9 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleşecek. - ANTALYA