ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ Yılın İkinci Çeyreğinde 1,91 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ (ATP), yılın ikinci çeyreğinde 1,91 milyar lira net kar elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, 2025'in ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemde gelirini 2,8 milyar lira seviyesine taşıyan şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 2,1 milyar liraya ulaştı. ATP, yılın ikinci çeyreğinde ise 1,91 milyar lira net kar elde etti.

ATP, yılın ikinci yarısında yapay zeka tabanlı çözümlerini geliştirmeyi, küresel pazarlardaki açılımını sürdürmeyi ve yeni girişimlerle tamamlayıcı teknolojileri portföyüne katmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, yılın ilk yarısında yatırımları ve istikrarlı performanslarıyla başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

ATP Capital üzerinden gerçekleştirdikleri değer artışıyla yüksek büyüme oranlarına eriştiklerine değinen Cinali, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ATP olarak operasyonlarımızda da karlı sonuçlar elde ettik. İkinci çeyrek FAVÖK'ümüz, geçen yıla oranla reel bazda yüzde 50 büyürken, net karımızı yüzde 128 oranında büyütme başarısını gösterdik. Ekonomik belirsizliklerin devam ettiği küresel konjonktürde, yılın ilk yarısını planlarımız doğrultusunda tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Çözümlerimizi ileriye taşıyacak ve global ölçekte büyüme vizyonumuzu destekleyecek yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Yapay zeka teknolojilerinin dönüştürücü etkisine dikkati çeken Cinali, market araştırmaları şirketi IDC'nin verilerine atıfta bulunarak, bu yıl küresel ölçekte yapay zeka harcamalarının 300 milyar doları aşmasının beklendiğini aktardı.

Cinali, yapay zeka teknolojilerini şirketlerinin faaliyet alanlarında kullanarak verimliliklerini artırdıklarına, müşterilerinin yapay zekadan faydalanmasını sağlayan ürün ve çözümler oluşturduklarına değindi.

Yapay zeka teknolojilerinin güvenli, esnek ve maliyet etkin biçimde kullanımını sağlayan, kurumlara özel yapay zeka platformları ATP AiX'in tanıtımını ikinci çeyrek içinde gerçekleştirdiklerini aktaran Cinali, platformlarının müşterilerin verimliliğine ve karlılığına doğrudan katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

AtaExpress sonuçlara olumlu katkı sağladı

ATP, iştiraklerinden ATP Capital aracılığıyla geleceğin teknolojilerine ve yenilikçi iş modellerine sahip girişimlere finansal, teknolojik ve stratejik destek sağlıyor.

Şirketin ilk yatırımı çevrim içi sipariş ve teslimat platformu AtaExpress'in oluşturduğu değer, yılın ikinci çeyreği itibarıyla finansal sonuçlara da olumlu etki etti. ATP Capital, gelecek dönemde yeni yatırımlar ve işbirlikleriyle portföyünü genişletmeyi, AtaExpress'in yanı sıra yüksek potansiyele sahip diğer şirketlerin performanslarıyla sürdürülebilir değer artışı elde etmeyi hedefliyor.