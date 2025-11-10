ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. 2025'te Yüzde 129 Büyüyerek 4,3 Milyar TL Gelir Elde Etti

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), 2025 yılının ilk 9 ayında yüzde 129 büyüdü. Şirket, gelirini 4,3 milyar TL seviyesine taşıdı.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), 2025 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, gelirini 4,3 milyar TL seviyesine taşırken, FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 458 artırarak 3,2 milyar TL'ye, ana ortaklık net karını ise yüzde 280 artışla 1,6 milyar TL'ye yükseltti.

Yılın ilk 9 ayında güçlü finansal sonuçlar elde eden ATP, inovasyon odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlarını sürdürmektedir. Şirket; yapay zeka, bulut bilişim, karbon sertifikası ticareti ve global iş birlikleriyle desteklenen çözümleriyle istikrarlı ve karlı büyümesini devam ettirmektedir.

ATP CEO'su Ümit Cinali, yılın ilk dokuz ayına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"2025'in üçüncü çeyreğinde de finansal ve operasyonel açıdan istikrarlı bir performans sergiledik. Karlı büyümemize, iş birimlerimizin yanında bağlı ortaklığımız ATP GSYO'nun katkıları da önemli rol oynadı. Global makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve yatırımlarımız sayesinde kayda değer sonuçlar almayı başardık. Global operasyonlarımızda yeni pazarlara erişim sağlarken, mevcut iş birliklerimizi derinleştiriyor ve yeni çözümlerle erişilebilir pazarlarımızın boyutunu genişletiyoruz."

ATP'nin geleceğe dönük teknoloji yatırımlarındaki kararlılığına vurgu yapan Cinali, "Yapay zeka, bulut teknolojileri ve veri analitiği alanlarındaki yatırımlarımız, hem şirketimizin hem de müşterilerimizin dönüşümünde stratejik bir rol oynuyor. Yapay zekayı yalnızca verimlilik artışı için değil, aynı zamanda çözümlerimizin önemli bir parçası olarak da sunuyoruz. Müşterilerimizin güvenli, esnek ve maliyet etkin yapay zeka kullanımını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz AiX platformumuzu yaygınlaştırıyoruz. Aynı dönemde, ATP GreenX platformumuzun karbon ve yeşil enerji sertifikası ticaretine yönelik yeni sürümünü devreye alarak Avrupa Enerji Borsası (EEX) ile entegrasyon sürecini tamamladık. Sürdürülebilir enerji dönüşümünü destekleyen çözümlerimizi uluslararası pazarlara taşıdık" dedi.

Yapılan açıklayamaya göre şirket, 2025'in son çeyreğinde de teknoloji ve inovasyon odaklı stratejisini sürdürmeyi planlıyor. Yapay zeka, robotik otomasyon ve nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlarda yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla şirket, operasyonel verimliliğini artırmaya ve müşterilerine katma değerli çözümler sunmaya odaklanıyor. Şirketin bağlı ortaklığı ATP GSYO ise teknoloji odaklı girişimlere finansal, teknolojik ve stratejik destek sağlamayı hedefliyor. ATP GSYO'nun portföyündeki şirketlerin oluşturduğu değer, ATP'nin konsolide finansal performansına olumlu katkı sağlamaya devam ediyor. - İSTANBUL