ATP'nin 2026'nın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net kârı 2,1 milyar TL oldu

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin (ATP), 9 aylık ana ortaklık net karı 2,1 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin gelirleri 5,6 milyar TL, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 4,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri 5,6 milyar TL, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 4,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ana ortaklık net karı ise 2,1 milyar TL'ye ulaştı. Gelirlerini reel bazda koruyan ATP, dönemi güçlü karlılık marjlarıyla tamamladı.

Tekrarlayan gelir sağlayan iş modelleri ve farklı coğrafyalara yayılan operasyonlar, şirketin dokuz aylık performansını destekledi. Şirket, aynı dönemde yapay zeka, bulut bilişim ve karbon piyasalarına yönelik çözümlerine yatırım yapmayı sürdürdü.

ATP CEO'su Ümit Cinali, yılın ilk dokuz ayına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"2026 yılının ilk dokuz ayında şirket olarak operasyonel ve finansal açıdan istikrarlı bir performans sergiledik. Operasyonel faaliyetlerimizden elde ettiğimiz ciroyu yüzde 13,2, FAVÖK'ü ise yüzde 26,7 oranında yukarı taşımayı başardık. Dünyada ve ülkemizde makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, ürün portföyümüzü yenilikçi teknolojilerle geliştirirken uluslararası müşteri ağımızı genişlettik. Büyümemizin kalıcılığı açısından, çözümlerimizin farklı müşterilerde ve coğrafyalarda ölçeklenerek tekrarlayan gelir oluşturma kapasitesini önemsiyoruz. Ürün geliştirme yatırımlarımızı, uluslararası pazarlardaki çalışmalarımızı ve ATP Capital'in portföyünü bu yaklaşım çerçevesinde yönetiyoruz."

Uluslararası müşteri sayısı yurt içindeki seviyeye yaklaştı

Şirketin uluslararası büyümesinde restoran teknolojileri öne çıktı. Yılın ilk yarısında ATP Zenia'nın kullanıldığı restoran sayısı 11 ülkede 4 bini aşarken, Sahra Altı Afrika'daki operasyonları 6 ülkede 800'ün üzerinde restorana ulaştı.

Uluslararası operasyonların gelişimini değerlendiren Cinali, "Yılın ilk dokuz ayını, uluslararası müşteri sayımızın yurt içindeki müşteri sayımıza yaklaştığı bir yapıyla tamamladık. Aynı dönemde yurt dışı satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre reel bazda yüzde 39 artırdık. Farklı coğrafyalarda büyümeye yönelik çalışmalarımızın karşılığını, genişleyen müşteri ağımız ve artan yurt dışı satışlarımızla alıyoruz. Çok ülkeli operasyonlarımız ve müşterilerimizin kritik süreçlerinde kullanılan ürünlerimiz, çözümlerimizi yeni pazarlara taşımak için önemli bir deneyim sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye ve bu birikimi yeni iş birliklerine aktarmaya odaklanacağız" dedi.

Şirket, yılın son çeyreğinde ATP AiX ve ATP FinX başta olmak üzere yapay zeka odaklı ürünlerini geliştirmeyi, ATP Zenia'nın uluslararası kullanımını yaygınlaştırmayı ve ATP GreenX'in sürdürülebilirlik teknolojileriyle Avrupa pazarındaki faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Şirket, ATP Capital portföyündeki şirketlerin büyümesini desteklerken ana faaliyet alanlarını tamamlayan yeni teknoloji ve iş modellerini değerlendirmeyi sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı