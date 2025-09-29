ATO, sağlık sektörünü Riyad'da dünya ile buluşturacak

Ankara Ticaret Odası (ATO), Riyad'da düzenlenecek 'Global Health Exhıbıtıon 2025'te Türk sağlık ve sağlık teknolojileri sektörünü dünyaya tanıtarak, yeni iş birliklerine kapı aralayacak.

Üyelerinin uluslararası ticarette etkinliğini artırmak üzere çalışmalar yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO), Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı 'Milli Katılımlı Fuar Düzenleme' yetkisi ile ilk fuar organizasyonunu, sağlık sektörüne yönelik olarak gerçekleştirecek. ATO, 27-30 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da sağlık sektörünün uluslararası alanda en prestijli buluşmalarından biri olan 'Global Health Exhibition 2025'te (Küresel Sağlık Fuarı 2025) sağlık ve sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren üyelerini küresel alanda tanıtarak, yeni iş bağlantıları kurmalarına zemin hazırlayacak. Dünyanın dört bir yanından sağlık profesyonellerini, sektör liderleri ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirecek Fuar'ın, sağlık sektörü açısından önemli bir platform olduğunu kaydeden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Milli Katılımla sağlıktaki gücümüzü dünyaya tanıtacağız. Küresel Sağlık Fuarı'nda Türkiye'nin dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmayı ve sağlıkta bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, ATO'nun, Başkent'in sağlık ve sağlık teknolojileri alanındaki gücünü dünya vitrinine taşıyacağı "Küresel Sağlık Fuarı 2025" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Ticaret Odası'nın, Ticaret Bakanlığı'ndan hizmet sektöründe milli katılımlı fuar düzenleme yetkisi aldığını hatırlatan Baran, Körfez bölgesinin önde gelen organizasyonlarından biri olan, dünya sağlık sektörünü bir araya getirecek 'Global Health Exhibition 2025'e milli katılım organizasyonu ile üyelerinin katılımını sağlayacaklarını bildirdi.

"Riyad Sergi ve Kongre Merkezi"nde gerçekleştirilecek 'Global Health Exhibition 2025'te 270 metrekare ile en büyük stantlardan birini açacaklarını kaydeden Baran, stantta hastane ve klinik yönetim çözümlerinden sağlık bilişimi ve yapay zeka uygulamalarına, laboratuvar teknolojilerinden medikal turizme kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren şirketlerle birlikte, 'Şifa ve İnovasyon' temasıyla Türkiye'nin sektördeki potansiyelini tanıtacaklarını söyledi.

"İlk defa milli katılımlı olarak gerçekleştireceğimiz bu Fuar ile Başkentimizin sektördeki gücünü dünyaya tanıtacağız"

Fuar hazırlıkları kapsamında ATO'nun sağlık sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin kayıtlı olduğu İlaç ve Tıbbi Cihaz, Bilişim Teknolojileri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Komiteleri ile çalışma ve hazırlık toplantıları yaptıklarını anlatan Baran, "Konuyla ilgili çalışmalara başlarken, öncelikle ilgili komitelerimize bilgilendirme yaptık. Sağlık ve sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren, İlaç ve Tıbbi Cihaz, Bilişim Teknolojileri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Komitelerimiz ile bir araya gelerek, hazırlık çalışmalarını detaylarıyla ele aldık. İlk defa milli katılımlı olarak gerçekleştireceğimiz bu Fuar ile Başkentimizin sektördeki gücünü dünyaya tanıtacağız. Bu Fuar, Odamız için kıymetli bir deneyim, üyelerimiz, sektörümüz, şehrimiz için önemli bir fırsat ve kazanım olacak" diye konuştu.

"Körfez'in en büyük fuarına Ankara'nın imzasını atacağız"

Fuarın, Körfez bölgesinin en etkili sağlık organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Baran, "2024 yılında 130'dan fazla ülkeden bin.240 firma ve 100 bini aşkın profesyonelin katılım sağladığı fuar, bu yıl da sağlık sektörünün uluslararası iş bağlantıları açısından önemli bir platform olacak. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyük bölümü Ankara'da yer alıyor, geliştirdikleri ürünler ise dünya standartlarında rekabet edebilecek nitelikte. Ayrıca ülkemizin diğer illerinde de sektörlerinde başaralı çalışmalar yürüten şirketler var. Biz de standımızla, Körfez'in en büyük sağlık fuarına Türkiye'nin imzasını atacağız. Ülkemizin sağlık potansiyelini üretim gücünü ve teknolojik yetkinliğini tüm dünyaya tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

"Sağlık sektörünün fırsatları en verimli şekilde değerlendirebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz"

2025 yılı itibariyle Suudi Arabistan'ın sağlık sektörüne 66 milyar dolarlık yatırım planladığını kaydeden Baran, "Özellikle Suudi Arabistan'ın 2025 yılı itibarıyla planladığı 66 milyar dolarlık sağlık yatırımı, Türk firmaları için önemli bir ticari fırsat anlamına geliyor. Bölgenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka ve dijital sağlık çözümlerine yönelik yatırımlar ve medikal turizmin büyümesi Türk sağlık firmaları için yeni pazarlar oluşturuyor. ATO olarak, sağlık sektörünün fırsatları en verimli şekilde değerlendirebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Firmaların güçlü ticari bağlantılar kurmasına yönelik çalışmaların da titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Baran, programa Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin de destek vereceğini söyledi.

Bu katılımın, özellikle Körfez bölgesindeki yatırımcılarla buluşma noktasında, firmalar için önemli bir zemin olacağını dile getiren Baran, fuarda Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve bakanlık yetkilileriyle de bir araya geleceklerini ifade etti. - ANKARA