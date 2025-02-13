ATO Başkanı Gürsel Baran, Çalışma Bakanı ile Mesleki Eğitim Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki ATO heyetiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki ATO heyetiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Baran'a ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik ile ATO'nun 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi Başkanı Seyit Mertoğlu, Meclis Üyeleri Erdal İpek, Fethi Keskin, Hamza Can ve Mücahit Şentürk eşlik etti. Baran, reel sektörün meslekli işgücü ihtiyacını da dile getirerek, gençlerin mesleki ve teknik liseleri tercih etmesini ve meslekli işgücü olmaya özenmesini sağlayacak destekleyici düzenlemeler yapılması önerisini de ifade etti.

ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuların aktarıldığı ziyarette konuşan Baran, ATO üyelerinin çalışanları için kredi kartı ile SGK prim ödemelerinde, bankaların değişen oranlarda komisyon uyguladığını belirterek, "Kredi kartı ile SGK prim ödemelerinde bankaların tahsil ettiği komisyon oranları işverenler için önemli bir tutarı ifade ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin, kredi kartıyla komisyonsuz yapılabilmesi için reel sektörün lehine bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Mesleki eğitimi desteklerle özendirelim"

Baran, bedelli askerlikte ücret muafiyeti, sağlık giderlerinde indirim, her yıl için yıpranma hakkı, bireysel emeklilikte indirim, araç sigorta ve kasko bedellerinde indirim gibi teşvik unsurlarının ara eleman sorunun çözülmesinde etkili olabileceğini söyledi. Baran, "Mesleki eğitimi desteklerle özendirelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA