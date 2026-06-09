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Yatırımcı ve girişimciler ATO'da buluştu

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ülkelerin ve şehirlerin başarısının yeni fikir üretebilen ve bunları ticarileştirebilen girişimcilik ekosistemine bağlı olduğunu söyledi. 'Yatırımcı-Girişimci Buluşması'nda konuşan Baran, Ankara'nın katma değerli üretim ve ihracat hedeflerinde girişimciliğin kritik rol oynadığını vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ülkelerin ve şehirlerin başarısının, yeni fikir üretebilen ve bu fikirleri ticarileştirebilen girişimcilik ekosistemine sahip olmalarıyla ölçüldüğünü ifade etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik ve yatırım ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Yatırımcı-Girişimci Buluşması", Oda ev sahipliğinde yapıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, Ankara'nın katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine ulaşmasında girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin kritik rol oynadığını belirterek, "Ülkelerin ve şehirlerin başarısı, yeni fikir üretebilen ve bu fikirleri ticarileştirebilen girişimcilik ekosistemine sahip olmalarıyla ölçülüyor. Girişimciler, risk alan, çözüm üreten, değişimi yöneten ve geleceği şekillendiren insanlar. Ancak iyi bir fikrin başarıya dönüşebilmesi girişimcinin doğru yatırımcıyla buluşmasına bağlı." ifadesini kullandı.

Ankara'nın son yıllarda üretim, ihracat ve teknoloji alanlarında gösterdiği gelişime dikkati çeken Baran, başkentin kilogram başına ihracat değerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

Baran, bu başarının katma değerli üretimle savunma sanayisinden kaynaklandığını belirterek şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine, yazılımdan yapay zeka uygulamalarına, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüm alanlarına kadar pek çok sektörde Ankara'dan doğan girişimlerin ulusal ve uluslararası başarılarına tanıklık ediyoruz. Bu başarıların devamı için girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerekiyor."

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da başkentin zenginlikleri ve ekosistemini nasıl harekete geçirecekleri konusunu gündemlerinde tuttuklarını, bu kapsamda yatırımcıları girişimcilerle buluşturacak ortam hazırladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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