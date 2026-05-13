Özbekistan'ın tekstil ihracatı 100 bin dolardan 4 milyar dolara yükseldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Tekstil sektöründeki ihracatımız 100 bin dolar seviyesinden 4 milyar dolar düzeyine yükseldi"

Özbekistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçilik Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Azizbek Salahaddinov'un da yer aldığı ziyarette konuşan Büyükelçi Khaydarov, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile ticaretimizi daha da geliştirmek istiyoruz. İthalatta ve ihracatta öncelikli olarak birbirimizi tercih edelim" ifadelerini kullandı.

Tercihli Ticaret Anlaşması'nın iki ülkenin ekonomisine katkılarına değinen Büyükelçi Khaydarov, son 15 yılda tekstil sektöründe Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirdikleri gelişmeleri anlattı. Büyükelçi Khaydarov, Türkiye'den ülkelerine gelen mühendis ve ustalardan oluşan 2 binden fazla kişiden teknik ve uzmanlık desteği aldıklarını anlatarak, "Bu sayede tekstil sektöründeki ihracatımız 100 bin dolar seviyesinden 4 milyar dolar düzeyine yükseldi" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Yatırım Forumu'na davet

Türkiye'den yatırımcıları ülkesinde görmek istediklerini ifade eden Büyükelçi Khaydarov, 16-19 Haziran tarihleri arasında Taşkent'te 'Uluslararası Yatırım Forumu' düzenleyeceklerini belirterek, "Bu toplantıya Türkiye'den iş insanlarının katılımını çok önemsiyoruz. Özellikle Ankara'dan iş insanlarını bekliyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmaktır"

ATO Başkanı Baran ise, kardeş ülke Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gönül köprüleri üzerinde gelişerek "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseldiğini belirterek, söz konusu gelişmelerin ekonomik ilişkilere de yansıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde iki ülke dış ticaretinin 1 milyar dolar düzeyinde olduğunu hatırlatan Baran, "Bundan sonraki hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmaktır" şeklinde konuştu.

Özbekistan'daki Türk yatırımları 6 milyar dolara yaklaştı

Özbekistan'daki Türk yatırımlarının 6 milyar dolara yaklaştığını kaydeden Baran, Türk müteahhitlerinin de Özbekistan'da 9 milyar doları aşan değerde 319 proje üstlendiğini bildirdi. Türkiye'de de yaklaşık 550 Özbek sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Baran, "Özbekistan ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda köklü ilişkiler geçmişten bu yana kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İş dünyalarımızın Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi ve bu potansiyeli tam anlamıyla ortaya koyması çok önemli" dedi.

"Tüm tecrübelerimizle Özbekistan'a katkıda bulunmaya hazırız"

Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak kardeş ülke Özbekistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye ve tüm tecrübelerimizle Özbekistan'a katkıda bulunmaya hazırız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı