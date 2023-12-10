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ATO Başkanı Baran: "Savunma Sanayi Şirketlerimizle Gurur Duyuyoruz"

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) listesinde ilk 100 savunma sanayi şirketi arasında yer alan ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ ve ROKETSAN’ı kutladı. Baran, “Türk savunma sanayi şirketlerimizle gurur duyuyoruz” dedi. Baran, listeye giren üç firmanın Ankara merkezli olduğunu belirterek, bu firmaların üretimle, ihracatla, istihdamla Başkent’in ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) listesinde ilk 100 savunma sanayi şirketi arasında yer alan ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ ve ROKETSAN'ı kutladı. Baran, "Türk savunma sanayi şirketlerimizle gurur duyuyoruz" dedi. Baran, listeye giren üç firmanın Ankara merkezli olduğunu belirterek, bu firmaların üretimle, ihracatla, istihdamla Başkent'in ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayi şirketi sıralamasında 60'ıncı sırada yer alan ASELSAN, 76'ncı sırada yer alan BAYKAR, 82'nci sırada yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve listeye 100'üncü sıradan giren ROKETSAN'ı kutladı. Baran'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Ankara merkezli savunma sanayi şirketlerimiz, teknolojik gelişimde ve istihdamda lokomotif sektör olma özelliğinin yanı sıra, tedarikçileri olan yüzlerce işletmeyi de birlikte geliştirerek, vergi vererek ve ihracat yaparak şehrimize büyük katkı sağlıyor. Savunma sanayi şirketlerimizle gurur duyuyoruz. Savunma harcamaları yüksek olan ve ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yaparak karşılayan Türkiye, son 20 yıllık süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 80'lere yükselterek dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra ihracatıyla da dünyada önemli bir ülke haline geldi. Bundan 20 yıl önce milyon dolarlarla ifade edilen ihracat rakamları, son 12 ayda 5,4 milyar dolara ulaştı.

2002 yılında şirketlerimiz sadece 62 adet savunma projesi yürütürken bugün proje sayısı 850'ye yükseldi. İnsansız kara ve hava araçlarından, silah ve füze sistemlerine, güdümlü mühimmatlara kadar ileri teknolojili birçok projeye imza atan savunma ve havacılık sanayi sektörümüzün ihracat pazarı da sürekli genişliyor. Sektör geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Polonya, Ruanda, Hindistan, Tunus, Pakistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdi."

İleri teknoloji ve yüksek maliyet gerektiren projelere imza atan Savunma Sanayiinin, teknoloji geliştirme-AR-GE faaliyetlerine ağırlık vererek ve nitelikli istihdam sağlayarak gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük katma değer oluşturduğunu vurgulayan Baran, Türkiye'nin ihracat kilogram fiyatının ortalama 1 dolar düzeyindeyken savunma sanayiinde bu rakamın 55 dolara yükseldiğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye Ankara TUSAŞ İhracat Teknoloji Ekonomi Haberler

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