ATO Başkanı Baran: "Markalarımızın sınır aşan başarılarından gurur duyuyoruz" - Haberler

Trendyol'un Berlin ofisinin açılışına katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Markalarımızın sınır aşan başarılarından gurur duyuyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Berlin'e çalışma ziyaretinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu'nun da katıldığı programda Bakan Varank ve Baran, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i ve daha sonra Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus C. Slevogt ve üye iş insanlarıyla gerçekleşen toplantıya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de eşlik etti. Baran, bu programın ardından beraberindeki heyetle Trendyol'un Berlin ofisinin açılışına katıldı. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Baran, Trendyol'un yurt dışı yapılanmasının önemine değinerek, "Trendyol ülkemizde marka olmuş, yabancı yatırım alabilmiş başarılı bir e-ticaret firmamız. Markalarımızın sınır aşan başarılarından gurur duyuyoruz" dedi.

"Türkiye farkı daha da fark edilecek"

Baran, yaklaşık iki yıl devam eden pandemi sürecinin küresel dengeleri bozarken yeni fırsatlar da ortaya çıkardığını belirterek, "Ülke olarak dinamik bir girişimci gücümüz var. Pandemiyi fırsat olarak değerlendiren işletmelerimiz başarılı yatırımlar ve atılımlar yaptı. Ticaretini ihracata çevirerek yurt dışı pazarlarda ülkemizin gururu oldular. Bugün de Trendyol'un Avrupa pazarına giriş yapacağı Berlin ofisini açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Trendyol ülkemizin en büyük e-ticaret platformu, dünyanın da sayılı e-ticaret şirketlerinden biri. Avrupa pazarına açılması ülkemizin en doğusundan en batısına herhangi bir yerinde üretim yapan işletmenin ürünlerini kolaylıkla Avrupa'ya ulaştırması anlamına geliyor. Bu bizim için çok kıymetli. 'Made in Türkiye' markalı ürünlerimiz Avrupa pazarına e-ticaretle girecek. Türkiye farkı daha da fark edilecek" diye konuştu.

Baran, beraberindeki heyetle birlikte elektrikli otomobil üretiminde dünyanın önde gelen markalarından olan Tesla'nın Berlin'in güneydoğusundaki Brandenburg eyaletinin Grünheide kentinde bulunan fabrikasını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyareti değerlendiren Baran, "Türkiye elektrikli otomobil için tam zamanında harekete geçerek büyük bir fırsat oluşturdu. TOGG'un ilerleyen yıllarda dünyanın sayılı elektrikli otomobil markaları arasında yer alacağına inanıyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi