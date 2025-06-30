Aile Kurumu Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Temel Taş

Aile Kurumu Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Temel Taş
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Aile ve İyilik temalı Uluslararası Aile Fuarı'nda aile kurumunun ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemini vurguladı. Aile şirketlerinin Türkiye'deki ekonomik yapının belkemiği olduğunu belirten Baran, sürdürülebilirlik sorununa dikkat çekti. Ayrıca, aile anayasası hazırlamanın, aile şirketlerinin ömrünü uzatmak için kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, aile kurumunun yalnızca toplumsal değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da önem taşıdığını vurgulayarak, "Güçlü ekonomi, toplumda güçlü ailelerin varlığıyla mümkün" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, 'Aile ve İyilik' temasıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen Uluslararası Aile Fuarı kapsamında ATO'nun düzenlediği 'Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve Aile Anayasası' paneli ATO Başkanı Gürsel Baran moderatörlüğünde yapıldı.

"Aile şirketleri ekonomimizin belkemiğidir"

ATO Başkanı Gürsel Baran panelin açılışında yaptığı konuşmada, ATO'nun fuar kapsamında kurduğu stantta yer alan 'Güçlü Aile, Güçlü Ekonomi' sloganına atıfta bulunarak, aile kurumunun yalnızca toplumsal değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da taşıdığı öneme dikkat çekti. Baran, "Ekonominin üretimden tüketime kadar tüm aşamaları aileyi yakından ilgilendiriyor. Ailemiz, çocuklarımız, ekonomimizin gerçek gücünü ortaya koyuyor. Güçlü ekonomi ancak toplumda güçlü ailelerin varlığıyla mümkün olabilir" diye konuştu.

Aile şirketlerinin hem Türkiye'de hem de dünyada ekonomik yapının omurgasını oluşturduğunu belirten Baran, dünya genelinde şirketlerin yaklaşık yüzde 80'inin, Türkiye'de ise yüzde 90'a yakınının aile şirketi olduğuna dikkat çekti. Baran, "Ancak yapılan araştırmalar, bu şirketlerin yalnızca yüzde 12'sinin üçüncü kuşağa, yüzde 3'ünün ise dördüncü kuşağa geçebildiğini gösteriyor. Yeni kurulan şirketlerin yüzde 85'i ilk beş yılını tamamlayamıyor" sözleriyle şirketlerin sürdürülebilirlik sorununa dikkat çekti.

"İkinci kuşakla ilerleyen bir aile şirketiyiz"

Kendi ticaret hayatından da örnekler veren Baran "Ben de yaklaşık yarım asırlık bir aile şirketinin ortağıyım. Kardeşimle kurduğumuz şirketimizi, bugün ikinci kuşakla birlikte yönetiyoruz. Gençler devreye girdikten sonra e-ticaret gibi yeni alanları işimize entegre ettik. Bu da şirketimizin adaptasyon yeteneğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirdi" diye konuştu. Şirketin sürdürülebilirliğinin yalnızca karla ölçülemeyeceğini belirten Baran, "Karlılık, rekabet gücü, finansal sağlık, doğru yatırımlar, verimli operasyonlar ve pazar şartarına uyum, sürdürülebilirliğin olmazsa olmazlarıdır" ifadelerine yer verdi.

"Aile anayasası, işletmenin pusulasıdır"

Aile şirketlerinin ömrünü uzatmak adına atılabilecek en kritik adımlardan birinin 'Aile Anayasası' hazırlamak olduğunu vurgulayan Baran, bu anayasanın, aile bireyleriyle şirket arasındaki ilişkiyi düzenleyerek, bu sayede muhtemel çatışmaların önüne geçilebileceğini dile getirdi.

"Aile yılı kapsamında ATO'da aile çalışma grubu kurduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Baran, ATO olarak bu kapsamda çalışmalar yapmak üzere 'Aile Çalışma Grubu'nu hayata geçirdiklerini anlattı. Baran, "Bugün burada, bu alandaki ilk panelimizi düzenliyoruz. Ancak bu bir başlangıç. Konuyu burada bırakmayacağız, sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak, ATO'nun Fuar'da açtığı stantla da sürece katkı verdiğini dile getirdi.

Programın sonunda Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu tarafından ATO Başkanı Gürsel Baran ve panelistlere anı plaketi takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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