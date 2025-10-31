Haberler

ATO Başkanı Baran'dan Vergi Düzenlemesine Tepki

Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek vergi düzenlemelerinin istihdamı olumsuz etkileyeceğini belirterek yeniden değerlendirilmesini istedi. Mevcut teklifin işletmeler üzerinde ek yük yaratacağına dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, istihdamı zorlaştıracak düzenlemelerden kaçınılması gerektiğini belirterek, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek vergilere ilişkin yasa teklifinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Baran, yazılı açıklamasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstihdamı zorlaştıran, üretimi ve ticareti ağırlaştıran düzenlemelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Baran, "Devletimizin güçlü olması, özel sektörümüzün güçlü olmasıyla mümkün. Devlete vergisini, primini düzenli ödeyen işletmelerin yükünün arttığı değil, teşvik edildiği bir sistem hepimizin ortak çıkarına olacaktır. Mevcut kanun teklifinde yer alan düzenlemeler Meclis aşamasında yeniden değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Baran, kanun teklifiyle genç girişimcilere sağlanan Bağ-Kur prim desteğinin kaldırılması ve uzun vadeli sigorta kolları prim oranının artırılmasının söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Bağ-Kur sigortalılık süreleri durdurulanların ihya prim oranının yüzde 45'e yükseltilmesinin öngörüldüğüne işaret eden Baran, "En küçüğünden en büyüğüne hemen her işletmenin finansmana erişiminin zorlaştığı, dezenflasyon sürecinin devam ettiği bir ekonomik konjonktürde istihdam üzerine ek yük getiren bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. İşverenlerin, istihdamı yük olarak değil, yatırım olarak gördüğü bir sistem kurmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

200 milyar liralık ek istihdam yükü

Baran, kanun teklifinde, imalat dışı sektörlerde işverenlere Hazine tarafından sağlanan 4 puanlık işveren prim teşvikinin 2 puana düşürülmesine de yer verildiğini bildirdi.

Hizmet sektörünün bu düzenlemeden olumsuz etkileneceğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemenin ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelerin yükünü artıracağı, istihdamı azaltacağı, kayıt dışı çalışmaya yol açacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla da kanun teklifinde yer alan bu düzenlemelerin ekonominin ve iş dünyasının gerçekleriyle tam örtüşmediğini düşünüyoruz. İmalat sektörü dışındaki sektörlerde bu desteğin 2 puana düşürülmesinin işverenlere 97,6 milyar liralık, yine işveren sigorta primlerindeki artışların da 111 milyar liraya yakın ek yük yaratacağı belirtiliyor. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda iş dünyasına yaklaşık 200 milyar liralık ek istihdam yükü söz konusu olacak."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
