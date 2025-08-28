ATO Başkanı Gürsel Baran'dan AHİD Başkanı Hilmi Yaman'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ile görüştü.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hilmi Yaman ve yönetimine 'hayırlı olsun' dileklerini ileterek, "Hilmi Yaman başkanlığında Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de önemli çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. Yaman'ın güven tazeleyerek başkanlığı yeniden seçilmesi, başarısının doğal sonucudur. Yeni dönemi tebrik ediyor, Ankara için ortaya koyacakları vizyoner çalışmalarda üstün başarılar diliyorum" dedi.

"Ankara'nın yurt içi ve uluslararası uçuşların merkezi haline gelmesi ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir hamle olacaktır"

Ankara'nın son yıllarda sanayi, ticaret ve turizm alanında hızla geliştiğini ve Türkiye'nin önemli üretim, ticaret ve ihracat merkezlerinden biri haline geldiğini anlatan Baran, şehrin gelişimiyle ilgili bütün konuların yurtdışına direkt uçuşların artmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Baran, "Ankara'nın coğrafi, stratejik, ekonomik ve lojistik üstünlükleri sayesinde yurt içi ve uluslararası uçuşların merkezi (HUB) haline gelmesi hem Başkentimiz hem de ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir hamle olacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm hükümet üyelerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Ankara'ya hizmet, Türkiye'ye hizmet demektir"

ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ise, Ankara'ya hizmetin, Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu söyleyerek, AHİT ve Hilmi Yaman'ın çalışmalarının önemine dikkati çekti. Karabudak, "Ankara'ya hizmet edenlerin heyecanını yakalayan Hilmi Yaman'a teşekkür ediyorum. Bu heyecanı aşkla şevkle, birliktelik ruhuyla ve şerefle yürütüyor. Allah güç ve kuvvet versin. Ankara'ya hizmet, Türkiye'ye hizmet demektir, Türkiye'ye hizmet vatana ve Müslüman camiasına hizmet demektir. Bu hizmetiniz daim olsun" ifadelerini kullandı.

"Ankara'nın marka değeri için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz"

Ankara'nın marka değerini artıracağını belirten Yaman da, Ankaralılar Derneği'nin yanında olan ve Ankara'nın sorunları için her platformda mücadele eden ATO Başkanı Gürsel Baran'a Ankaralılar adına teşekkür etti. Yaman, "Yeni dönemimizin, yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte derneğimiz ve Ankara'mız için hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'nın marka değeri için, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, birlik beraberlik içerisinde Ankara'nın marka değeri için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz, daha da fazlasını yapacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA