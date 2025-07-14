ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sadece demokrasiye değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, üretim gücüne ve kalkınma iradesine karşı yapılmış alçak bir saldırı olduğunu belirterek, "İş dünyası olarak o karanlık geceyi unutmadık, unutturmayacağız. Milletin iradesini ve ekonomik bağımsızlığımızı daha da güçlendirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Baran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin demokrasisine, milli birlik ve beraberliğine, ekonomisine kasteden hain bir darbe girişimi yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milletimiz kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla sokaklara döküldü. Tankların önünde dimdik duran milletimiz, iradesini çiğnetmedi, bayrağını yere düşürmedi.

Bu karanlık gecede sadece siyasi rejimimiz değil, üretim gücümüz, ekonomik bağımsızlığımız ve geleceğimiz de hedef alındı. Ancak iş dünyamız, o gece gösterdiği duruşu ertesi sabah fabrikalarının bacasını tüttürerek, kepenklerini açarak, çalışarak ortaya koydu. O gece tankların önünde duran eller, sabah üretim tezgahındaydı.

Ekonomik istikrarımıza ve toplumsal huzurumuza kasteden bu ihanetin ardından daha da güçlü durduk. Darbe girişimine karşı gösterilen bu milli duruş, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma iradesinin ta kendisidir.

Bizler iş dünyası olarak, 15 Temmuz'un gösterdiği bu ruhla çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya devam ediyoruz. Siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için el birliğiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. 15 Temmuz'un yıldönümünde, o gece sokaklara dökülerek, demokrasiyi savunan aziz milletimizin dirayetini ve fedakarlığını saygıyla, vatan için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz." - ANKARA