Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ATO Başkanı Baran, Cumhuriyet'in 103. yılında güçlü ekonomi mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in 103 yıllık kazanımlarının Türkiye'nin geleceğe güvenle ilerlemesinin temelini oluşturduğunu belirtti. Baran, güçlü ekonomi ve müreffeh Türkiye için çalıştıklarını ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyetin 103 yıllık tarihinde elde edilen kazanımların Türkiye'nin geleceğe güvenle ilerlemesinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in bizlere açtığı yolda güçlü bir ekonomi ve müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet'in Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği azim, kararlılık ve fedakarlıkla kurulduğunu belirten Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim 1923, milletimizin kendi kaderini tayin etme kararlılığını Cumhuriyet'le taçlandırdığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin büyük fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz, 103 yıllık yolculuğunda ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişiminin temelini oluşturmuş; eğitimden bilime, sanayiden ticarete kadar pek çok alanda önemli ilerlemelerin önünü açmıştır. Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak, gelecek nesillere daha güçlü, daha gelişmiş ve daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Cumhuriyetimiz ile yaşıt Ankara Ticaret Odası olarak 103 yıldır Başkentimizin ticaretine, üretimine ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne uzanan bu yolculukta iş dünyamızın gelişimine ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki başarılarımızı, girişimcilerimizin cesareti, üreticilerimizin emeği, çalışanlarımızın alın teri ve iş dünyamızın ortak gayretiyle daha da büyüteceğiz. Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli daha yüksek refaha, daha güçlü bir ekonomiye ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu

Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu
İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal

Yardımcısı çok öfkelendi: İsrail halkı aptal
ABD'nin İran'a saldırmasının faturası ağır oldu! Dudak uçuklatan rakamı Pentagon açıkladı

İran'la savaşın faturası ABD'ye ağır oldu! İşte dudak uçuklatan rakam