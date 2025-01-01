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ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı

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Bankalar, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ATM'lerden para çekme limitlerini değiştirdi. Mevcut durumda 10 bin lira olan limit 20 bin liraya kadar yükseltilecek.

Atm'lerden para çekme işlemlerinde yapılan değişiklik 1 Ocak'la beraber başladı. Mevcut durumda 15 bin TL'lik limit uygulayan bankalar, bu tutarı 20 bin TL'ye çıkaracak. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise 15 bin TL'ye çıkaracağı tahmin ediliyor.

QR KOD LİMİTLERİ ARTMIŞTI

Öte yandan ATM'lerden yapılan işlemlerde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Yeni uygulamalar ile müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılamasının yolu açılacak.

ATM'LER BU PARALARI KABUL ETMİYOR

Kur artışları sonrasında Türkiye'deki en yüksek banknotun yaklaşık 5.5 dolara kadar gerilemesine rağmen Merkez Bankası, 500 ve 1000 TL'lik banknotları tedavüle almamaya devam ediyor. Bu durum, ATM'lerde önemli bir değişiklik yaşanmasına yol açarken, her gün makinelere para yetiştirmekte zorlanan bankalar, çözümü tek tip para kullanımına geçmekte buldu.

Özel bankaların kullandığı ATM'lerin tamamına yakınında 10 ve 20 TL'lik banknotların kullanımı durdurulurken, bu bölümlere de 200 liralık paralar yerleştiriliyor. Bununla birlikte son günlerde birçok banka, 10 ve 20 liralık slotları yeterli bulmayarak, 50 ve 100 TL'lik paraları da kullanıma kapatarak, ATM'lerden yalnızca 200 lira çekilmesine olanak tanıyor.

ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
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Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yahu alışverişe veya kira ödemeye bir bavul parayla mı gidecek insanlar? 500,1000, 2500,5000 ve 10 bin liralık banknotlar niye basılmıyor? Benzer şekilde 20, 50 ve 100 liralık bozuk paralara ihtiyaç var.. Hangi dünyada yaşıyor bu iktidar, ben anlamıyorsun ki..

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıKml Acr:

Şimdi dolmuşcular düşünsün.:)

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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