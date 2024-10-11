Üye Girişi
Haberler

ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATM'lerde bugünden itibaren yeni bir uygulama başladı. Yeni düzenleme ile birçok banka ATM'ye özel geliştirdiği sigorta paketi belgesini para çekme işlemleri sırasında vatandaştan talep edebilecek.

Hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı bankalar yeni bir sigorta sistemini devreye soktu. Bu sistemde bankaların, kullanıcıların verilerine yönelik güvenliği artırması planlanıyor.

Günümüzde Atm'ler, bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, 7/24 erişim imkanı ile para çekme, hesap bakiyesi sorgulama ve para transferi gibi işlemleri zahmetsizce yapabiliyor. Özellikle şehir hayatında yoğun zaman dilimlerinde, Atm'ler zaman kazandırarak hayatı kolaylaştırıyor.

BANKACILIKTA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Atm'leri tercih eden kullanıcılar, şifre güvenliği, gasp ve kapkaç gibi risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bankalar güvenlik sistemlerini geliştirerek ATM kullanımını daha da güvenilir hale getirmek için kolları sıvadı. Bankacılıkta artık yeni dönem başladı. Bir çok banka, müşterileri için ATM'ye özel sigorta paketi geliştirdi. Bu paketler, ATM çevresinde meydana gelen gasp ve kapkaç olaylarının yanı sıra, kartların kopyalanması gibi durumların da önüne geçecek.

ARTIK O BELGE İSTENECEK

Ayrıca, kimlik güvenliğini ön planda tutan sigorta ürünleri, kimlik bilgilerinin çalınması veya kaybolması sonucu oluşan dolandırıcılık işlemlerini de güvence altına alacak. Bankalar, bu sigorta kapsamına sadece kendi kartlarını değil, müşterilerin sahip olduğu diğer banka kartlarını da dahil ediyor. Bu düzenleme kapsamında bankalar, ATM'den para çekerken vatandaşlardan o belgeyi de yanlarında bulundurmalarını isteyecek.

ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Teknoloji Sigorta Ekonomi Finans Banka ATM

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.