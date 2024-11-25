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ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor

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ATM'lerde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle harekete geçen bankalar, yeni nesil 'geri dönüşümlü ATM'lere geçiş yapmaya hazırlanıyor. Nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de dönüşüm çalışmaları başladı.

Bankacılık sektöründe devrim gibi bir adım atılıyor. Bankalar, ATM'lerdeki nakit sorununu çözmek için önemli bir adım atıyor. Bankalar, para çekme ve yatırma işlemlerini hızlandıracak yeni nesil ATM'lere geçiş yapacak.

YATIRILAN PARALAR HEMEN ÇEKİLEBİLECEK

Yeni nesil geri dönüşümlü ATM'ler ile para çekme ve yatırma hazneleri tek bölümden oluşacak. Böylece yatırılan paraların hemen çekilmesinin önü açılacak. ATM'lere yatırılan paralar hemen sistemde görünecek ve diğer müşteriler tarafından anında çekilebilecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de dönüşüm çalışmaları başladı. Bankalar, ATM'leri güncellemeye talebin fazla olduğu bölgelerden başlayacak. Yeni nesil ATM'ler ile müşterilere daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor. Bu sayede müşterilerin eli boş dönmesi gibi sorunlar da azalacak.

ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Eleştirilere 'geri zekalılar' diyerek yanıt verdi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıY T:

atmlerdeki en büyük sıkıntı, cep telefonuyla işlem yaparken arkadan "hayvan gibi" güneş yansıması nedeniyle kare kodun okunmaması...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Günlük 10 bin limitine takılmadan 20 bin TL çekebilirsiniz. Gece 23.55 de 10 bin çekin, 00.05 de diğer 10 bini çekebilirsiniz.

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSya ays:

Bence millete atm kulanma egitimi berin esek gibi 2 saat bekliyorlar

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