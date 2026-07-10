KUDAKA ve ETSO'dan stratejik biyoteknoloji hamlesi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanan "Süperkritik CO Teknolojisi ile Koyun Yününden Bütünleşik Lanolin, Kolesterol ve D3 Vitamini Üretim Tesisi Fizibilitesi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ve kurum yetkilileri katıldı.

Atıl koyun yünü katma değerli ürünlere dönüştürülecek

Proje kapsamında, Erzurum ve çevresinde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve büyük ölçüde ekonomik değere dönüştürülemeyen, yıllık yaklaşık 3.000-4.500 ton potansiyele sahip atıl koyun yününün değerlendirilmesine yönelik yatırım fizibilitesi hazırlanacak.

Fizibilite çalışmasıyla, süperkritik CO ekstraksiyon teknolojisini esas alan entegre bir üretim tesisinde koyun yününden lanolin, kolesterol, 7-dehidrokolesterol ve D3 vitamini (kolekalsiferol) üretiminin teknik, ekonomik, çevresel ve ticari uygulanabilirliği bilimsel yöntemlerle analiz edilecek.

Stratejik bir biyoteknoloji yatırımına yol haritası oluşturulacak

Hazırlanacak fizibilite raporu kapsamında farklı yatırım senaryoları değerlendirilerek, tesisin optimum kapasitesi, yatırım maliyetleri, üretim süreçleri, hedef pazarları ve sürdürülebilirlik kriterleri ortaya konulacak. Böylece, biyoteknoloji alanında yüksek katma değer üreten stratejik bir yatırımın hayata geçirilmesine yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Proje ile bölgedeki küçükbaş hayvancılık sektöründe oluşan atık niteliğindeki yünün ekonomik değere dönüştürülmesi, üreticilere ilave gelir imkanı sağlanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve Türkiye'nin özellikle D vitamini ham maddesinde dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sunabilecek yenilikçi bir yatırım modelinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu fizibilite çalışmasının tamamlanmasının ardından elde edilecek çıktılar doğrultusunda, Erzurum'un biyoteknoloji ve ileri işleme sanayisi alanında rekabet gücünü artıracak önemli bir yatırımın hayata geçirilmesine yönelik altyapının oluşturulması öngörülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı