Atakey, Sürdürülebilir Tarım Standartlarında En Yüksek Skoru Elde Etti

TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük patates işleyicilerinden Atakey, sürdürülebilir tarım standartlarında, uluslararası geçerliliği olan FSA standardıyla en yüksek skoru elde ettiğini duyurdu. Şirket, Konya ilinde gerçekleştirdiği tarım faaliyetlerini belgelendirerek denetim sürecinde en yüksek seviye olan 'Altın' belgeyi almaya hak kazandı.

TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük patates işleyicilerinden Atakey, uluslararası geçerliliği olan ve SAI (Sustainable Agriculture Initiative / Sürdürülebilir Tarım Girişimi) platformu tarafından yayınlanan Farm Sustainability Assessment (FSA) standardına uygun olarak gerçekleştirdiği tohumluk patates tarım faaliyetlerinde en yüksek skoru elde etti.

Konuyla ilgili şirketten şu açıklama yapıldı:

"FSA standardı, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik eden çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri değerlendiren STK olan SAI tarafından geliştirilen uluslararası bir sürdürülebilir tarım standardı olarak ön plana çıkıyor. FSA denetiminde kurumların sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımları ve saha faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde denetleniyor. Bitki materyal seçimi, toprak yönetimi, besin yönetimi, bitki koruma ürünlerinin seçimi ve uygulanması, su yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, emisyon hesaplamalarının yapılması ve uygun çalışan koşullarının sağlanması hususları detaylı bir biçimde ele alınıyor. Şirket, tüm bu standartlara uygun olarak Konya ilinde gerçekleştirdiği tarım faaliyetlerini belgelendirerek denetim sürecinde en yüksek seviye olan 'Altın' belgeyi almaya hak kazandı.

'Altın' belge Atakey'in sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını ödüllendiriyor

TFI TAB Gıda Yatırımları'nın ekosistem şirketlerinden biri olan Atakey, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin bir parçası olan sürdürülebilir tarım konusunda önemli başarılara imza atmaya devam ederken; şirketin FSA sürdürülebilir tarım standardına uygunluğu, çevresel etkileri en aza indirgemek ve toplumsal fayda sağlamak adına gösterdiği çabanın bir göstergesi olarak görülüyor. Şirketin bu başarısı, sürdürülebilir tarımın önemini vurgulayarak sektöre örnek olurken, gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir tarım modeline dönüşümün de önemini vurguluyor. Geçerliliği 3 yıl olan 'Altın' belge, şirketin sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını taçlandırırken, şirketin gelecekte de çevresel ve toplumsal etkilerini en aza indirgemek için kararlılığını sürdürdüğünü gözler önüne seriyor." - İSTANBUL