ATA Holding ve Güney Afrika Arasında Yatırım Görüşmeleri

Güncelleme:
ATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ve heyeti ile İstanbul'da yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Toplantıda, gıda üretimi, tarım sanayi, lojistik, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirlikleri ele alındı.

ATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, uluslararası işbirliklerini güçlendirme adımları kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ve beraberindeki heyetle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, iki ülke arasında gıda üretimi, tarım sanayi, soğuk zincir lojistiği, bilim ve teknoloji, dijital dönüşüm, altyapı, finansal hizmetler, turizm ve kültür alanlarında ortak yatırım fırsatları değerlendirildi.

Toplantıya Güney Afrika Cumhuriyeti heyetinden Güney Afrika Turizm Bakanı Patricia de Lille, Güney Afrika Savunma ve Askeri Gaziler Bakanı Angie Motshekga, Güney Afrika Tarım Bakanı John Steenhuisen, Güney Afrika Yükseköğretim Bakanı Buti Manamela, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Gayton McKenzie, Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba ve üst düzey devlet yetkilileri katıldı.

ATA Holding'i temsilen ise ATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve grup şirketlerinin genel müdürleri toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda Güney Afrika'nın 2025-2030 Ekonomik Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Planı (ERRP) çerçevesinde ortak yatırım fırsatları da değerlendirildi.

"Güney Afrika-Yatırım ve İş Fırsatları" başlıklı sunumda Afrika'nın yatırım ortamı, sanayi bölgeleri ve Türk şirketleri için stratejik sektörler detaylı biçimde paylaşıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Türkiye'nin Afrika için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Mashatile, Türkiye'nin Afrika için stratejik bir kapı konumunda olduğunu vurgulayarak, "ATA Holding'in vizyonu ve kapasitesi, Güney Afrika için önemli bir yatırım ortağı potansiyeli taşımaktadır. Güney Afrika Hükümeti olarak ATA Holding'i ülkemize yatırıma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin girişimcilik ruhunu dünyaya taşıyoruz"

ATA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlucda bu buluşmanın iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü toplantı, sadece Türkiye-Güney Afrika ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası değil, aynı zamanda dostluk, ortak hedefler ve karşılıklı büyüme için yeni bir sayfanın başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurdoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile ile ilk olarak Pekin'deki 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISCE) sırasında bir araya geldiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"O kısa ama ilham verici görüşme, bugün burada gerçekleşen bu anlamlı buluşmanın temelini oluşturdu. Artık iki ülke arasında daha derin, sürdürülebilir iş birliği alanlarını keşfetme zamanı. ATA Holding, üç kıtada faaliyet gösteren Türkiye'nin en güçlü ve en çeşitlendirilmiş yatırım gruplarından biridir. Gıda üretiminden lojistiğe, finanstan inşaata, teknoloji ve dijital dönüşümden sürdürülebilir tarıma kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyoruz. 30 binden fazla çalışanımızla Türkiye'nin girişimcilik ruhunu dünyaya taşıyoruz."

Arbeta Turizm Organizasyon ve Ticaret AŞ Başkanı Ece Kurdoğlu ise Güney Afrika'nın doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğinin Türkiye'nin güçlü turizm deneyimiyle birleştiğinde iki taraf için de benzersiz fırsatlar doğuracağını aktardı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
