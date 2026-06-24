Asya Kalkınma Bankasından İller Bankasına yenilenebilir enerji için 175,48 milyon dolarlık kredi onayı

NEW Asya Kalkınma Bankası, İller Bankasının belediyelere yönelik yenilenebilir enerji odaklı faaliyetlerini finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla 175,48 milyon dolarlık krediye onay verdi.

Bankadan söz konusu krediye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin "Belediye Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Programı"ndan bahsedildi.

Programın, hükümetin 2053 yılına kadar "net sıfır emisyon" hedefine ulaşılmasını desteklemeyi amaçladığına değinilen açıklamada, büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin trafo merkezleri, şalt cihazları, şalt sahaları ve bağlantı yolları dahil olmak üzere güneş ve rüzgar enerjisi altyapısı ile tesisleri inşa etmelerine yönelik alt projelerini finanse edeceği kaydedildi.

Açıklamada, programın belediye binalarının karbondan arındırılmasına ve belediye kaynaklarının diğer hizmetlere aktarılabilmesi için enerji harcamalarının azaltılmasına yardımcı olacağı, ayrıca enerji dayanıklılığını ve güvenliğini artıracağı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, programın belediyeler ve yerel kamu hizmeti kuruluşları bünyesindeki yenilenebilir enerji programları için kurumsal kapasiteleri güçlendireceği ifade edildi.

Belediye binaları ve altyapı hizmetlerinin Türkiye'deki belediyelerde elektrik tüketiminin yüzde 31'ini ve sera gazı emisyonlarının yüzde 30'unu oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, her ikisinin de belediyeler tarafından üretilen yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılmasıyla önemli ölçüde azaltılabileceği, bunun da yıllık bütçe tasarruflarına yol açabileceği, belediye binaları ve su idareleri için temiz enerji kullanımını artırabileceği belirtildi.

Açıklamada, onaylanan 175,48 milyon dolarlık kredinin, İller Bankasından sağlanacak 43 milyon dolarlık eş finansmanla birlikte, ülke çapında yenilenebilir enerji kurulumunu hızlandırmaya ve iletim ile dağıtım şebekelerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olacağı vurgulandı.

Asya Kalkınma Bankası Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Belediye düzeyinde yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılması, Türkiye'de uzun vadeli enerji dayanıklılığının sağlanması için büyük önem taşıyor. Bu program, ülkenin net sıfır emisyon ve mali sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek ve temiz enerjinin kalıcı faydalarını sunarak Türkiye halkının yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.