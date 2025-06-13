Asya Borsalarında Savaş Endişeleri ve Ekonomik Belirsizlikler Öne Çıkıyor

Asya borsalarında Çin ve Japonya ekonomisine ilişkin soru işaretleri devam ederken, dünyada artan savaş endişeleri bölge pay piyasalarında öne çıktı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti.

ABD'nin en önemli ticaret ortağı Çin ile kalıcı bir anlaşma sürecine girmesi ve diğer ülkelerle uzlaşma sağlanacağına yönelik artan beklentiler pay piyasalarını desteklerken, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında yatırımcılar jeopolitik risklere odaklandı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü. İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

Asya tarafında Japonya, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını "durumu tırmandırıcı" olarak nitelendirerek kınarken, Hindistan da iki ülke arasındaki son gelişmelerden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taraflara "gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaları" çağrısında bulunuldu.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da nisan ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,1 ile beklentilerin altında azaldı. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti. Ülkede kapasite kullanım oranı ise nisanda yüzde 1,3 arttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 azalışla 37.821 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düşüşle 2.894 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 kayıpla 3.379 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 azalışla 23.832 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 81.000 puan seviyesinde bulunuyor.