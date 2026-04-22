Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki savaş belirsizlikleri nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Müzakere sürecine dair haberler yatırımcıları temkinli hale getiriyor. Japonya'da ihracat beklentileri aştı ve endeksler rekor seviyelere ulaştı.

Asya borsaları, ABD/İsrail- İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD ile İran arasında müzakere sürecine ilişkin haber akışı, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile müzakereler için İslamabad'a yapacağı diplomatik ziyaretin geçici olarak askıya alındığı iddia edildi. İran basınında ise Tahran yönetiminin müzakereler için Pakistan'a bir heyet göndermeyeceğini ABD'ye ilettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. İran ise ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığını bildirdi.

Taraflardan gelen açıklamaların savaşa yönelik belirsizlikleri gidermemesi, yatırımcıların karar almasını zorlaştırıyor. Bu durum, piyasalarda risk iştahını baskılıyor.

Japonya'da ihracat beklentileri aştı

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki makroekonomik veri akışı da takip ediliyor. Japonya'da mart ayında ihracat yüzde 11,7, ithalat yüzde 10,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İhracat şubat ayında yüzde 4,2, ithalat yüzde 10,2 artmıştı. Japonya'nın ihracatındaki toparlanmada Çin'in talebi etkili olurken, Orta Doğu'daki gerginliklerin ülkenin dış ticareti üzerinde henüz belirgin bir etkisinin olmadığı görüldü.

Veri akışının yanı sıra Trump'ın ateşkes açıklaması sonrasında enerji arzına yönelik sıkıntıların hafifleyebileceği umudunun da artmasıyla Nikkei 225 endeksi 59.708,21 puanla rekor seviyeyi gördü. Güney Kore'de Kospi endeksi de rekor tazeledi.

Takaiçi hükümetinden silah ihracatı kararı

Öte yandan, Japonya'da Kabine ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplantısında, yurt dışına silah satışını mümkün kılmak için savunma ekipmanı ihracatına ilişkin sınırlamaların kaldırılması onaylandı.

Düzenleme, savunma ekipmanlarını ölümcül ve yıkıcı olup olmamalarına göre "silah" ve "silah dışı" şeklinde sınıflandırıyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, konuya ilişkin değerlendirmesinde, barışçıl bir ulus olma ve temel ilkeleri savunma taahhütlerinde değişiklik olmadığını belirterek, "Teçhizat transferlerini stratejik olarak teşvik edeceğiz." dedi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 artışla 59.663 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 yükselişle 6.417,9 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 4.101 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1,3 düşüşle 26.159 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 78.628 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
