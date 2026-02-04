Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, küresel jeopolitik risklerin devam etmesi ve yarı iletken hisselerdeki düşüşlerin bölgeye de yayılmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik kaygılar, ABD'de ekonomik gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası adımlarına ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Birçok riskli faktörün birleşimi piyasalarda öngörülebilirliği azaltırken bu durum yatırımcıların değişen koşullara göre pozisyonlanmasını zorlaştırıyor. Söz konusu unsurların başında bölgesel gerilimler yer alırken ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselebileceğine dair endişeler mevcudiyetini koruyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de 4 gün süren kısmi hükümet kapanması sona erdi. Federal hükümet, Temsilciler Meclisi'nin bütçe paketini onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu imzalamasıyla yeniden faaliyete geçti.

ABD endekslerinde dün görülen satıcılı seyir sınırlı olsa da Asya tarafına da taşınırken karışık bir görünüm öne çıkıyor.

Japon yarı iletken hisseleri satıcılı seyrediyor

Dün ABD'de teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki düşüşler dikkati çekerken ABD'li şirketlerle çok sayıda tedarik ve partnerlik anlaşması bulunan Japon yarı iletken şirketlerinin hisseleri de negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 7, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 2,2, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 2 düşüşle kapandı. Güney Kore tarafındaki yarı iletken hisselerinde ise karışık bir seyir izlendi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,3, bileşik PMI da 51,6 olurken Japonya'da hizmet sektörü PMI 53,7 ve bileşik PMI da 53,1 olarak kaydedildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 54.377 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 5.371 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 4.103 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 26.979 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 83.614 puan seviyesinde bulunuyor.