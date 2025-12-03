Haberler

Asya borsaları karışık seyrediyor

Güncelleme:
Asya borsaları, Fed ve BoJ'un faiz kararları öncesi kırılgan bir piyasa duyarlılığı gösteriyor. Japonya ve Çin'deki hizmet sektörü PMI verileri yatırımcılar için önemli bir odak noktası olurken, yarı iletken hisselerinde artış gözlemleniyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları öncesi piyasa duyarlılığının kırılgan olmaya devam etmesi ve yatırımcıların ABD'de açıklanacak veriler öncesi temkinli davranmasıyla karışık seyrediyor.

Hafta başında BoJ'a ilişkin artan sıkılaşma tahminlerinin küresel tahvil piyasasını etkilemesiyle sert yükselen ABD ve Avrupa'daki tahvil faizlerinde yukarı yönlü ivme hız kaybetti. Tahvil faizlerindeki yükselişler pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD'de bugün açıklanacak başta ADP özel sektör istihdamı ve ekonomik aktivite verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Çin'de hizmet sektörü aktivitesi ivme kaybetti

Asya tarafında ise karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Çin'de açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri dikkati çekti. Çin'de ise hizmet sektörü PMI 52,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Analistler, Çin'de hizmet sektörünün son 5 ayın en düşük büyümesini kaydettiğini belirterek, tüketici talebindeki zayıflığın ekonomik yavaşlamaya yönelik baskıları artırdığını söyledi.

Japonya'da hizmet sektörü PMI kasımda 53,2 olarak gerçekleşirken, önceki aya göre ılımlı da olsa artış gösterdi. Söz konusu veri ülkede harcamaların gücünü koruduğuna işaret ederken, enflasyonist baskıların sürebileceği sinyalini verdi.

Ülkede hizmet sektörüne yönelik açıklanan güçlü veri pay piyasalarına da yansıdı.

Japonya'da yarı iletken rallisi

Hafta başında ABD'li çip devi Nvidia'nın yarı iletken tasarım yazılımı sağlayıcısı Synopsys'in hisselerine 2 milyar dolar yatırım yapması ve ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS), Trainium3 adlı yeni yapay zeka çipini piyasaya sürmesi Asya tarafında yatırımcıların yarı iletken endüstrisine odaklanmasına neden oldu.

Yarı iletken ve teknoloji sektörüne yönelik yüksek değerleme endişelerinin de baskılanmasıyla Japon yarı iletken hisselerindeki artış dikkati çekiyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 7,3, Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 7, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5,9, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 5 ve gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 4 değer kazancıyla işlem gördü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,13 yükselişle 49.858,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,04 artışla 4.036 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.876 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 25.746 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 84.889 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
