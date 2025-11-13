Haberler

Asya Borsaları, ABD Hükümeti'nin Yeniden Açılmasıyla Yükseliyor

Güncelleme:
ABD'deki federal hükümetin tekrar açılması, Asya borsalarında artan risk iştahıyla birlikte olumlu bir etki yarattı. Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artışlar da dikkat çekiyor.

Asya borsaları, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi. Trump, yaptığı açıklamada, bu kapanmadan Demokratları sorumlu tutarken, "Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz." ifadesini kullandı.

Yatırımcılar tarafından olumlu karşılanan bu durum Asya borsalarına da yansıdı. Asya tarafında da artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgedeki ekonomi yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın ücret artışları ve ekonomik iyileşme eşliğinde ılımlı bir enflasyon hedeflediğini belirtti.

Ueda, enflasyon hedefinin Başbakan Takaiçi Sanae'nin büyümeyi canlandırma hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Artan ham madde maliyetlerinin gıda fiyatlarını yükselttiğini aktaran Ueda, kademeli ekonomik toparlanmanın diğer mal ve hizmetlerde de fiyat artışlarına yol açtığını söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilerde ise Japonya'da ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,7 yükselişle beklentileri geride bıraktı.

Analistler, görünümde ithalat maliyetlerinin gerilemesinin de etkili olduğunu ifade ederek, yen cinsinden ithalat fiyatlarının ekimde yıllık yüzde 1,5 düştüğünü bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 51.288 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,72 artışla 4.180 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 4.026 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 26.947 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 84.789 puanda seyrediyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
