AstraZeneca Türkiye, Meme Kanseri Farkındalığını Artırmak İçin Etkinlik Düzenledi

Astrazeneca Türkiye, meme kanseri farkındalığını artırmak ve düzenli kontrollerin önemine dikkat çekmek amacıyla çalışanlarına yönelik şirket içi etkinlik gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlediği etkinlikle toplumun yanı sıra kurum içindeki bireyleri bilgilendirmeyi ve erken tanının yaşam kurtarıcı etkisine dikkat çekmeyi amaçladı.

Etkinliğe katılan Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez ile Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Karanlık, erken tanının ve düzenli kontrollerin önemini çalışanlarla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Prof. Dr. Sönmez, meme kanseriyle mücadelede farkındalığın artırılmasının ve kadınların düzenli olarak tarama programlarına katılmasının, son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) Türkiye'de erken tanı sisteminin önemli yapı taşları arasında yer aldığını aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Birçok kadın, bu merkezlerin ücretsiz tarama yaptığını bilmiyor. Oysa bu merkezler sayesinde hastalık erken evrede tanı alabildiği için tedavi süreci çok daha başarılı ilerliyor. Kadınların bu merkezlerden haberdar olması ve düzenli aralıklarla kontrollerini yaptırması, büyük önem taşıyor. Unutulmamalıdır ki erken teşhisin ilk basamağı, farkındalıktır. Kadınların KETEM'lere başvurarak taramalarını yaptırması, sağlıklı bir gelecek için en güçlü adımlardan biri olacak."

"Tanı ne kadar erken konulursa, tedavi seçenekleri o kadar etkili olur"

Prof. Dr. Karanlık da meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığına değinerek, "Bu nedenle 20 yaşından sonra düzenli kendi kendine meme muayenesi, hekim kontrolü ve 40 yaş sonrasında mamografi taramaları ihmal edilmemeli. Tanı ne kadar erken konulursa, tedavi seçenekleri o kadar etkili olur ve yaşam kalitesi o kadar korunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanserden değil, geç tedaviden korkulması gerektiğini vurgulayan Karanlık, kadınlara düzenli hekim muayenesi olmasını, tarama programlarına katılarak olası riskleri azaltmasını ve hastalık gelişmesi durumunda erken tanı alarak tedavi şanslarını yitirmemesini önerdi.

AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Deniz Ertürk Erem ise toplum sağlığının geliştirilmesini, kurumsal sorumlulukları ve öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

Destek verdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle kanser farkındalığını artırarak, kadınların meme kanseri kontrollerini yaptırmasının önemini vurguladıklarını aktaran Erem, şöyle devam etti:

"İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları işbirliğiyle düzenlediğimiz 'Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri' farkındalık hareketiyle bugüne kadar Trabzon, Antalya, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da yaşayan yaklaşık 1000 kadına kontrol ve teşhisin önemini anlatarak, kadınların meme kanseri konusunda bilgilendirilmesine ve kendilerine en yakın KETEM'de taramalarının yapılmasına destek olduk."

Erem, farkındalık çalışmalarının önemli diğer adımının kendi çalışanları olduğunu, tüm çalışanların, sağlık alanında farkındalığı artırmaya katkı sunan elçiler olmasını hedeflediklerini aktardı.

Farkındalığı topluma yaymak için önce kendilerini bilinçlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Erem, "Çalışanlarımızın bu konuda bilgi sahibi olması, hem kendi sağlıklarını korumaları hem de çevrelerine örnek olmaları açısından büyük değer taşıyor." değerlendirmesini yaptı.