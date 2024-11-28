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ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin Lansmanı Gerçekleşti

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Ankara Sanayi Odası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle kurulan ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin lansmanı, sanayide verimlilik ve dijital dönüşüm amaçlarıyla gerçekleştirildi. Merkezin amacı, sanayi işletmelerine yalın üretim kültürü kazandırarak maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak.

ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin lansmanı yapıldı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası işbirliğinde kurulan 'ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (ASO Model Fabrika) lansmanı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ASO işbirliğiyle sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan 'ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin lansmanında, 17. ve 18. Öğren Dönüş Programı'na katılan sanayi işletmesinin yalın disiplin saha çalışmalarında elde edilen sonuçlar açıklandı. Türkiye'de yapmış oldukları ürünleri satmaya çalıştıklarını belirten ASO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, "Biz ne yaparsak yapalım, neye mal edersek edelim, market fiyatının daha üzerinde ürünleri satma şansımız yok. Bu ürünleri satıp, üretirken satın almış olduğumuz ham maddelerin de yine bir market fiyatı var. Bunun da altında ham madde alamıyoruz. Eğer ki biz yurt dışına ihracatımızı arttırmak istiyorsak maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor. Maliyet düşürmek için elimizdeki tek ekipman proseslerimizi hızlandırabilmek. Proseslerimizi hızlandırırken de elimizdeki en önemli şey yalın üretim. Yalın üretim bize ne sağlıyor? Yalın üretim, bize üretim yaparken o üretim içerisinde katma değeri olmayan prosesleri onun içerisinden çekip, israfı önlememizi sağlıyor. Eğer ki biz proseslerimize bakacak olursak, yani nereden bakacağız proseslerimize; teklif verme aşamasından tahsil aşamasına kadarki bütün sürece bakacak olursak bu süreç içerisinde firmalarımızın katma değer kattıkları işler esasında yüzde 15, belki yüzde 20. Yani yaklaşık yüzde 80'i bizim katma değer katmadığımız işlem. Ancak bunları bilip içinden çıkaramadığımız için bu sarmal içerisinde devam ediyoruz. Yalın üretim, bu yüzde 80'lik katma değeri olmayan işlerimizi onun arasından çıkarmamızı sağlıyor" açıklamasında bulundu.

"Sanayicilerimize bir şeyleri öğretmek değil, üretirkenki yalın kültürünü anlatmaya çalışıyoruz"

Ankara sanayisinde yalın üretimin önemine değinen Tütek, "Esasen sanayicilerimize bir şeyleri öğretmek değil, üretirkenki yalın kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Bizim model fabrikamız 2018 yılının Aralık ayında faaliyete başladı. Modern fabrika Sanayi Bakanlığımızın bir projesi. Sanayi Bakanlığı, arka saha dışı, birinci organ saha bölgesi ve UNDP ortaklığında bir proje ve tek bir hedefi var; Ankara'daki sanayi şirketlerinin hepsinin verimliliğini arttırabilmek. Bu verimliği arttırırken de esasında kalite dolayısıyla artmış oluyor. Biz 2018'den bu yana 26. Öğren Dönüş Programımıza başladık ve her Öğren Dönüş Programı'nda yaklaşık 6 ile 8 arası firmamızın 4 ve 6 ay arasında süren bir eğitim süreci var. ve biz eğitim sürecinde esasen sanayicilerimize bir şeyleri öğretmek değil, üretirkenki yalın kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da bu firmalarımız bu yalın kültürü devam ettirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin Lansmanı Gerçekleşti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OĞULCAN ARSLAN - Ekonomi
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