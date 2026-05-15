ASO'dan sanayicilere Fransa vizesinde kolaylık

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont 'Vize Alanında Ortaklık Anlaşması' imzaladı.

ASO ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği arasında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 'Vize Alanında Ortaklık Anlaşması' imzalandı. ASO Başkanı Seyit Ardıç ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont tarafından imzalanan protokol kapsamında ASO yönetim organlarında görev yapan temsilcilere, meslek komitesi üyelerine ve ASO üyesi firmaların üst düzey yöneticilerine ticari faaliyetleri için Fransa vize süreçlerinde özel bir kolaylaştırma mekanizması oluşturulacak. Bu çerçevede Fransa'nın yetkilendirdiği dış hizmet sağlayıcısı üzerinden belirli kontenjanlarda randevu tahsis edilmesi ve başvuruların daha etkin şekilde değerlendirilmesi sağlanacak.

Protokol ile Fransa'ya iş seyahati gerçekleştiren Türk iş insanlarının Schengen vize süreçlerinde öngörülebilirlik ve hız kazanması, ticari temasların artırılması, yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iki ülke sanayi çevreleri arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Ankara sanayisinin Avrupa pazarlarıyla entegrasyonuna ve Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerinin derinleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, diplomatik, kültürel ve ekonomik bağların bugün güçlü bir iş birliği zemini oluşturduğunu ifade etti. Ardıç, Türkiye'nin en önemli ekonomik ortaklarından birinin Fransa olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 24 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Ardıç, "Son 10 yıllık döneme baktığımızda ticaret hacmimizin istikrarlı biçimde büyüdüğünü görüyoruz. 2016 yılında yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin bugün 24 milyar dolar bandını aşmış olması, ilişkilerimizin ekonomik açıdan ne kadar güçlü bir ivme kazandığını açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Fransız yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin doğrudan yatırımlarla da görüldüğünü ifade eden Ardıç, önemli Fransız şirketlerinin uzun yıllardır Türkiye'de yatırım, üretim ve finans alanlarında faaliyet gösterdiğini kaydetti.

"Ankara'da sanayimizin güçlü üretim kapasitesi ile Fransa'nın sanayi altyapısı önemli iş birliği fırsatları sunuyor"

Ardıç, Ankara ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerin de güçlü bir ivme yakaladığını vurgulayarak, "Ankara'da sanayimizin güçlü üretim kapasitesi ile Fransa'nın ileri teknoloji ve yüksek katma değerli sanayi altyapısı önemli iş birliği fırsatları sunuyor. Bu potansiyelin daha verimli değerlendirilebilmesi için iş insanlarımızın Fransa ile daha hızlı ve etkin temas kurabilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Vize kolaylığı karşılıklı yatırımlara katkı sağlayacak"

İmzalanan vize kolaylaştırma protokolünü iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Ardıç, "Bu anlaşmanın Ankara Sanayi Odası üyelerimizin Fransa ile kuracağı ticari ilişkileri daha da güçlendireceğine, karşılıklı yatırımları artıracağına ve teknoloji odaklı iş birliklerine katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Dumont ise protokolün önemli bir adım olduğunu belirterek, sürecin etkili şekilde yönetilmesinin her iki taraf için de faydalı olacağını söyledi.

Protokol imza törenine ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer, Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürü Dr. Serkan Bürken ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı