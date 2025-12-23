Haberler

ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan yeni asgari ücrete ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının önemine dikkat çekti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç 2026 yılına ilişkin asgari ücrete dair, "Enflasyonla mücadele politikalarının kararlılıkla uygulanması ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla tüm çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını ve refah artışının sürdürülebilir hale gelmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ardıç, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira olarak belirlediği asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını dilediğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele politikalarının kararlılıkla uygulanması ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla tüm çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını ve refah artışının sürdürülebilir hale gelmesini umuyorum."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

Yayına bağlanan karısının itirafıyla stüdyo buz kesti
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü