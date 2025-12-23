ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan yeni asgari ücrete ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç 2026 yılına ilişkin asgari ücrete dair, "Enflasyonla mücadele politikalarının kararlılıkla uygulanması ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla tüm çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını ve refah artışının sürdürülebilir hale gelmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ardıç, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı için yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira olarak belirlediği asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını dilediğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

