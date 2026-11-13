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ASO, Antalya'daki COP31'de Çin Çevre Federasyonu ile mutabakat zaptı imzaladı

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ASO, Antalya'daki COP31 kapsamında Çin Çevre Federasyonu ile mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptı, üyeler arasında iş eşleştirmeleri, ortak araştırma ve eğitim programlarıyla ticari ilişkilerin geliştirilmesini öngörüyor.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Çin Çevre Federasyonu (ACEF) ile karşılıklı bilgi paylaşımının artırılması ve kurumsal işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası işbirliklerine bir yenisini ekledi.

ACEF ile hazırlanan mutabakat zaptı, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt ve ACEF Kuşak ve Yol Eko-Sanayi İş Birliği Çalışma Komitesi Direktör Yardımcısı Şi Şiang tarafından imzalandı. İmza törenine ASO Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Dinçer de katıldı.

Mutabakat zaptı kapsamında, iş eşleştirmeleri ve iş ağlarının genişletilmesi yoluyla iki kurumun üyeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş ve yatırım fırsatlarının karşılıklı paylaşılması hedefleniyor.

Ayrıca sanayinin gelişimini destekleyecek ortak araştırma ve eğitim programları, teknik ve mesleki eğitim ile girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi alanlarında işbirliği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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