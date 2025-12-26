ASKON'un temel öncelikleri arasında "Anadolu'ya yatırım" yer alacak

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, KOBİ'lerin küresel pazarlara entegrasyonunu artıran bir yaklaşımı esas aldıklarını belirterek, "Gelecek dönemde yüksek katma değerli üretim, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, savunma sanayisi, enerji, uluslararası ticaret ağlarının güçlendirilmesi, Anadolu'ya yatırım, temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır." dedi.

Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılını değerlendirirken, 2026'ya ilişkin beklentilerini paylaştı.

Küresel ölçekte para politikalarında kademeli olarak yaşanan gevşemenin, ticaretin ve yatırımların yeniden canlanması açısından önemli fırsat alanı oluşturduğunu dile getiren Aydın, Türkiye'nin bu süreçte güçlü üretim altyapısını, genç ve dinamik iş gücünü ve stratejik konumunu daha etkin kullanabileceğini anlattı.

Fırsatların kalıcı kazanımlara dönüşmesi için makroekonomik istikrarın korunmasının, öngörülebilir politikaların hayata geçirilmesinin ve yatırımcı güveninin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aydın, "Türkiye, bu yeni dönemde üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürmelidir." diye konuştu.

Aydın, küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümün Türkiye için tarihi bir fırsat sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yakın üretim ve dost ülkelerle ticaret yaklaşımı, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına yakınlığı sayesinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak bu potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirildiğini söylemek güçtür. Altyapı, lojistik, enerji maliyetleri ve nitelikli iş gücü alanlarında atılacak ilave adımlar, Türkiye'nin bu dönüşümden daha güçlü pay almasını sağlayacaktır."

"ABD ve AB, Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında"

Orhan Aydın, Türkiye'nin, coğrafi konumunun avantajıyla lojistik üssü olma noktasında tüm özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, sanayici ve ihracatçının daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi bulunduğunu anımsatan Aydın, AB ile son verilere göre 327 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olunduğuna dikkati çekti.

Aydın, ABD ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer almaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde küresel güvenlik, enerji ve tedarik zinciri konularında yaşanan gelişmeler, bu ilişkilerin ekonomik boyutunu daha da önemli hale getirmiştir. Bu süreç Türkiye için ihracatın çeşitlendirilmesi, teknoloji transferi ve doğrudan yabancı yatırımlar açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır. Ancak aynı zamanda pandemi ve akabinde gelen Ukrayna-Rusya Savaşı ile korumacılık eğilimleri, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve siyasi riskler dikkatle yönetilmesi gereken unsurlardır. Türkiye'nin dengeli, çok yönlü ve rasyonel bir ticaret diplomasisi yürütmesi bu noktada kritik önemdedir. Son dönemlerde büyük bir atağa kalktığımız savunma sanayisi teknolojimizle bu pazarlarda yeni hamleler yapacağımızı umuyoruz. İspanya ve Polonya örneğinde olduğu gibi Türkiye artık bu noktada çıtayı yükseltmiştir."

"Son dönemdeki adımlar piyasalarda güvenin yeniden tesisi açısından olumlu karşılandı"

ASKON Genel Başkanı Aydın, enflasyonla mücadele sürecinin, makroekonomik istikrar açısından zorunlu olmakla birlikte reel sektör üzerinde ciddi maliyet baskıları oluşturduğunu söyledi.

İş dünyasının en kritik sorunlarının, finansmana erişim, yüksek kredi maliyetleri, girdi fiyatlarındaki oynaklık ve nakit akışı yönetimi olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu sürecin daha sağlıklı yönetilebilmesi için para politikası ile maliye politikasının daha güçlü bir eş güdüm içinde yürütülmesi, üretimi ve ihracatı destekleyen selektif kredi mekanizmalarının devreye alınması büyük önem taşımaktadır. Reel sektörün ayakta kalması, enflasyonla mücadelenin de temel dayanaklarındandır." diye konuştu.

Son dönemde atılan adımların piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi açısından olumlu karşılandığını dile getiren Aydın, "Özellikle rasyonel politika çerçevesine dönüş, öngörülebilirlik ve şeffaflık iş dünyası tarafından önemsenmektedir." açıklamasını yaptı.

"Sürdürülebilir büyümeye katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Orhan Aydın, kalıcı güven ve istikrar için yapısal reformların gecikmeden hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, "İş dünyasının öncelikli beklentileri arasında vergi sistemi reformu, iş gücü piyasalarının esnekliği, eğitim ve mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi, yargı süreçlerinde hız ve etkinlik, yatırım ortamının iyileştirilmesi yer almaktadır." dedi.

ASKON olarak 2026 yılına yönelik vizyonlarını, üretim, ihracat, istihdam ve sürdürülebilir büyüme ekseninde şekillendirdiklerini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerli ve milli üretimi destekleyen, KOBİ'lerin küresel pazarlara entegrasyonunu artıran ve girişimciliği güçlendiren bir yaklaşımı esas alıyoruz. Gelecek dönemde yüksek katma değerli üretim, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, savunma sanayisi, enerji, uluslararası ticaret ağlarının güçlendirilmesi, Anadolu'ya yatırım temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır. ASKON olarak iş dünyasının sesi olmaya, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."